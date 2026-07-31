Revocan amparo a Javier García Cabeza de Vaca y continúa el aseguramiento de sus cuentas bancarias

Cabeza de vaca

Por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, revocó el amparo ortogado por el Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa, al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, confirmando así la legalidad del aseguramiento de sus cuentas bancarias.

La resolución fue emitida la víspera al resolver el amparo en revisión 26/2024, promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos agravios fueron considerados fundados por los magistrados.

El amparo había sido otorgado al considerar que la medida cautelar no podía extenderse más allá de 180 días, y es que en dicha resolución, el juez de Distrito sostuvo que ese plazo era suficiente para que el Ministerio Público desarrollara las investigaciones, por lo que estimó injustificado mantener el aseguramiento de los recursos financieros.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado concluyó que ese criterio era incorrecto y revocó la protección constitucional concedida al exmandatario tamaulipeco, con lo que el aseguramiento de las cuentas bancarias permanece vigente.

El caso tiene su origen en el bloqueo de diversas cuentas ordenado por la FGR en 2022, dentro de las investigaciones que sigue contra García Cabeza de Vaca por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Inconforme con esa medida, el exgobernador promovió un juicio de amparo que, en primera instancia, le fue concedido por el Juzgado Octavo de Distrito. No obstante, la Fiscalía impugnó esa determinación mediante un recurso de revisión.