Recorre gobernadora de Sinaloa localidades afectadas por lluvias en Mocorito

Gobernadora Yeraldine Bonilla

Tras las fuertes precipitaciones registradas en el municipio de Mocorito, Sinaloa, la Gobernadora Yeraldine Bonilla, acompañada del alcalde municipal, Enrique Parra Melecio y del General de la Novena Zona Militar, Julio César Islas Sánchez, recorrió algunas localidades afectadas, donde giró instrucciones para que, a las familias afectadas se les realice un censo y tener certeza de los daños.

Junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno, se garantizó la restitución de sus enseres que resultaron dañados, asimismo, coordinar labores de limpieza y reconstrucción de la infraestructura dañada.

“Estamos aquí en El Progreso, vamos a ir a otras comunidades de Mocorito para brindarles apoyos a las personas, al igual hacer un diagnóstico de cómo están las casas y las carreteras. El día de hoy, traemos despensas, estufas, cobijas, colchones, catres, abanicos para las personas y también para hacer un levantamiento de otras necesidades para las personas afectadas”, informó la madataria estatal.

Acompañada por la directora general del Sistema DIF estatal, Mercedes Ibarra; el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo; el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio; la subsecretaria de Bienestar, Nicté Loi y el director de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas, la Gobernadora Yeraldine, recorrió los poblados de El Progreso, Palmar de los Leal y Rosamorada, escuchando a las familias afectadas, recibiendo el agradecimiento por sus atenciones y visitando las viviendas afectadas, ofreciendo apoyos inmediatos para restituir sus afectaciones, precisando que, en las localidades de Tepantita, Los Ángeles, Estancia, Boca de Arroyo y Guasimal, en Mocorito, así como en localidades afectadas en Guasave y Salvador Alvarado también, están siendo recorridas por brigadas de atención quienes reparten apoyos y realizan un censo para detallar necesidades.

La brigada que acompañó a la Ejecutiva estatal, distribuye, por parte del Sistema DIF estatal 600 despensas, 350 colchonetas, 100 kits de estufa y tanque de gas, 100 colchones, 100 kits de aseo personal, 100 kits de limpieza, 100 catres,100 abanicos además de 25 mil litros de agua purificada; por parte de Salud, se entregan kits de emergencia que cuenta con medicamentos, material de curación, antibióticos, antiparasitarios, además, se distribuyen más de 600 sobres de vida suero oral, mientras que, personal de Vectores, comenzó a distribuir abate y realiza tareas de concientización para evitar la propagación del mosco del dengue, próximamente realizarán tareas de fumigación en la zona.