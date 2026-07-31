Servicios de Salud de Oaxaca informa medidas preventivas contra el cólera por temporada de calor

Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dio a conocer medidas preventivas ante enfermedades diarreicas agudas como el cólera, a la población de las ocho regiones del estado ante el riesgo de aumento por la temporada de de calor y de lluvias.

Se difundió que el cólera es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada “Vibrio Cholerae”, que afecta a los intestinos; sin embargo, muere con el calor de la ebullición, por eso es conveniente hervir el agua para beber y cocinar, por lo menos durante 10 minutos.

También se puede desinfectar con cinco gotas de cloro por cada litro, media hora antes de consumirla.

La bacteria del cólera puede contaminar el agua y los alimentos, pero si aplicamos las medidas higiénicas, evitamos contraer la enfermedad tales como:

-Beber agua hervida o desinfectada con cloro, o embotellada.

-Comer alimentos bien cocidos o fritos, sobre todo mariscos y pescados.

-Lavar y desinfectar frutas y verduras.

-Lavarse las manos antes de preparar, comer o servir los alimentos y después de ir al baño o cambiar el pañal a un bebé.

En caso de presentar diarrea y vómito, se debe consumir un sobre de Vida Suero Oral (VSO) y acudir a la unidad de salud más cercana para su atención médica.

También se pueden consultar síntomas con Nana, asistente de salud, a través de WhatsApp en el número telefónico: 951 612 46 67. Su uso no sustituye la atención médica.