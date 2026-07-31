Cruz Pérez Cuéllar: una trayectoria marcada por la gestión municipal, la obra pública y el desarrollo de Ciudad Juárez

Cruz Pérez Cuéllar

Cruz Pérez Cuéllar es uno de los políticos con mayor trayectoria en el estado de Chihuahua. Abogado de profesión, ha ocupado cargos como diputado federal, senador de la República y presidente municipal de Ciudad Juárez, municipio que gobernó desde 2021 y donde impulsó proyectos de infraestructura, seguridad, desarrollo económico y participación ciudadana. En junio de 2026 solicitó licencia al cargo para buscar la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

Nacido el 16 de enero de 1969 en Ciudad Juárez, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Además, cuenta con una maestría en Gestión y Políticas Públicas, estudios en Alta Administración Municipal por el Tecnológico de Monterrey y una especialización en aspectos legales del Tratado de Libre Comercio por el ITAM. También ha desarrollado actividades en el sector empresarial y formó parte del Consejo Directivo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense.

Su carrera política comenzó en 1988 dentro del Partido Acción Nacional (PAN), instituto político en el que militó durante más de dos décadas. Posteriormente se incorporó a Morena, partido con el que obtuvo la presidencia municipal de Ciudad Juárez en las elecciones de 2021 y logró la reelección para el periodo 2024-2027.

Antes de llegar a la alcaldía desempeñó diversos cargos de representación popular. Fue diputado federal, senador de la República y participó en distintos espacios de la administración pública, acumulando experiencia en temas legislativos, administrativos y de gestión gubernamental.

Durante su administración municipal, uno de los principales ejes de trabajo fue la modernización de la infraestructura urbana. Entre los resultados presentados por el propio Ayuntamiento destacan la rehabilitación de más de 2.5 millones de metros cuadrados de calles mediante una inversión superior a los mil 800 millones de pesos, además del impulso al programa SUMA para pavimentar vialidades con participación de la ciudadanía.

Su gobierno también impulsó obras consideradas estratégicas para Ciudad Juárez, como la rehabilitación del puente Carlos Villarreal, la construcción del Estadio 8 de Diciembre, el desarrollo del Parque Suroriente y el distribuidor vial Talamás Camandari, proyectos orientados a mejorar la movilidad y ampliar los espacios públicos para la población.

En materia de servicios públicos, la administración destacó la instalación de miles de luminarias, la adquisición de equipo para el Departamento de Bomberos, maquinaria para mantenimiento urbano y la rehabilitación de parques, así como programas para la entrega de títulos de propiedad y el mejoramiento de escuelas mediante recursos municipales.

Otro de los programas impulsados durante su gestión fue el Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual la ciudadanía propone y vota proyectos de obra pública para sus colonias. De acuerdo con el Ayuntamiento, este esquema permitió fortalecer la participación social y dirigir recursos a las necesidades planteadas directamente por los habitantes de la ciudad.

En el ámbito económico, Cruz Pérez Cuéllar promovió una estrecha colaboración con el sector empresarial para atraer inversiones y consolidar proyectos que fortalecieran el crecimiento de Ciudad Juárez. Durante su administración reiteró que el Gobierno Municipal debía actuar como aliado de las empresas y de las iniciativas que generaran desarrollo, empleo y bienestar para la población.

Al solicitar licencia como presidente municipal en junio de 2026, Pérez Cuéllar agradeció el respaldo de trabajadores municipales, regidores y ciudadanos, asegurando que su siguiente etapa política estaría enfocada en impulsar el desarrollo de todo Chihuahua y continuar gestionando mayores recursos para Ciudad Juárez, ciudad que, afirmó, ha enfrentado durante décadas un rezago histórico.

Con una trayectoria que combina experiencia legislativa, administrativa y municipal, Cruz Pérez Cuéllar ha construido un perfil político centrado en la gestión de obra pública, el fortalecimiento de los servicios municipales, el desarrollo económico y la participación ciudadana. Su paso por la alcaldía de Ciudad Juárez lo posicionó como una de las principales figuras de Morena en Chihuahua y como uno de los aspirantes con mayor proyección rumbo al proceso electoral de 2027.