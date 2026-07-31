Gobierno de Puebla moderniza la Central de Abasto de Huixcolotla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó acciones para fortalecer la infraestructura estratégica y el desarrollo económico en la región de Huixcolotla como parte d ela entrega de recursos del Programa de Obra Comunitaria.

Esta entrega contempla 10 proyectos sociales y la supervisión de la rehabilitación de las laterales de la Central de Abastos Regional Benito Juárez. El mandatario estatal afirmó que invertir en obras con sentido social significa generar bienestar, seguridad y oportunidades para las familias poblanas.

El coordinador del Programa de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, informó que para San Salvador Huixcolotla se destinó una inversión de 2 millones 578 mil pesos para ejecutar 10 proyectos comunitarios, entre ellos obras en cinco instituciones educativas, dos primarias, dos preescolares y un bachillerato, la rehabilitación de dos espacios deportivos y la entrega de 500 mil pesos para la construcción de la cuarta puerta de acceso de la Central de Abastos, obra acordada con la mesa directiva para fortalecer la operación del recinto. Destacó que estos recursos consolidan un modelo de participación social que permite atender prioridades definidas por las propias comunidades.

Durante el recorrido de supervisión, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, explicó que la rehabilitación contempla 2 kilómetros de longitud y la intervención de 65 mil 915 metros cuadrados de carpeta asfáltica, superficie equivalente a 188 calles, en beneficio directo de 70 mil 522 habitantes de 17 localidades. Precisó que la vialidad permaneció más de 11 años sin mantenimiento y que diariamente registra el tránsito de entre 40 y 50 mil personas y alrededor de 5 mil camiones de carga. Añadió que los trabajos se realizan mediante la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, los municipios, la mesa directiva de la Central de Abastos y el Gobierno de México, que a través de PEMEX suministra el asfalto para optimizar los costos de las obras.

Armenta anunció nuevas acciones para fortalecer la competitividad de la Central de Abastos, entre ellas la construcción de una explanada para el procesamiento adecuado de residuos orgánicos, la entrega de una compostadora de mayor capacidad, el impulso a una marca que permita comercializar estos productos con valor agregado y apoyos para mejorar la seguridad, el mantenimiento y las condiciones de trabajo de quienes diariamente realizan actividades en este espacio.

El presidente de la Mesa Directiva de la Central de Abastos Regional Benito Juárez, Alejandro Robles Méndez, reconoció que la rehabilitación de las laterales atiende una demanda de más de 15 años y representa un beneficio para miles de productores, comerciantes, transportistas y consumidores que diariamente utilizan esta vía estratégica.