La Academia donde murió Dafne homenajeaba al Gran Almirante de Hitler

Karl Dönitz, el gran almirante de Adolf Hitler y una figura histórica controvertida que fue juzgada en Núremberg, es homenajeado por la academia militarizada que decidió bautizar el plantel con su nombre.

Dönitz fue el sucesor designado por Adolf Hitler, elegido por el propio líder genocida y fue quien capituló ante las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la escuela que lleva su nombre enfrenta investigaciones por la muerte de la adolescente Dafne, así como múltiples denuncias de abusos que bien pueden asemejarse con los principios nazis de sobrevivencia de quienes eran catalogados como superiores.

Las escuelas militarizadas han comenzado con revisiones y todo apunta a su cierra o desmilitarización pues, a deferencia de lo que ocurre en los planteles verdaderamente castrenses bajo control de la Defensa Nacional, en estas escuelas los derechos humanos y la empatía parecen desaparecer deliberadamente.

Hay casos de este tipo de planteles en Tamaulipas, Estado de México y Morelos en donde las autoridades han comenzado a señalar patrón de violencia, irregularidades y riesgos.

Doenitz

Doenitz

La muerte de Dafne Zapata durante un “campamento” en la Academia Militarizada Marina Dönitz abrió una de las mayores crisis para este tipo de instituciones.

La Academia Militarizada Marina Dönitz fue creada como asociación civil en 1995 y adoptó el nombre de la marina nazi, referencia que desde su origen ha generado cuestionamientos sobre la identidad institucional del plantel.

Posteriormente obtuvo autorización para operar como escuela privada de primaria y secundaria en Tamaulipas aunque los registros educativos más recientes reportaban una matrícula de apenas dos alumnos en primaria y 14 en secundaria.

La investigación por la muerte de la adolescente derivó en la detención de una exalumna identificada como “cadete”, de la coordinadora educativa y del director del plantel mientras comenzaron a multiplicarse los testimonios de exalumnos y familiares que denunciaron actos de violencia física, psicológica, emocional e incluso sexual como castigo y método disciplinario.

Aunque utilizan uniformes, rangos y terminología castrense, estas instituciones no forman parte del sistema educativo militar mexicano, las Fuerzas Armadas mexicanas no las autorizan ni las operan, lo que hace temer que su vocación presuntamente militar parte de una trasnochada visión de la vida militar (lo que sería compatible con la elección del nombre del plantel a partir de un personaje como Dönitz).

El Gran Almirante, creador de las tácticas de guerra submarina de los U-boots, juzgado en Núremberg por crímenes de guerra no fue el mayor de los fanáticos nazis, pero fue un fiel funcionario y líder de guerra, muchas veces alavado por Hitler por su disciplina y el papel que desempeñó bajo sus órdenes.