Mariana Rodríguez Cantú, impulsora de programas sociales y de apoyo a mujeres en Nuevo León

Mariana Rodríguez Cantú

Mariana Rodríguez Cantú se ha convertido en una de las figuras públicas más conocidas de Nuevo León al combinar su trayectoria como empresaria, creadora de contenido y promotora de causas sociales. Desde 2021 desempeña el cargo honorífico de titular de AMAR a Nuevo León, organismo desde el que impulsa programas dirigidos a la primera infancia, las mujeres, el emprendimiento y la asistencia social.

Originaria de Monterrey, Mariana Rodríguez estudió Psicología Organizacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Antes de incorporarse a las actividades del gobierno estatal desarrolló una carrera como influencer y emprendedora digital, creando marcas propias relacionadas con productos de belleza y cuidado personal, además de consolidar una amplia comunidad en redes sociales.

Con la llegada de la administración estatal encabezada por Samuel García Sepúlveda, asumió la dirección honorífica de AMAR a Nuevo León, desde donde ha enfocado su trabajo en fortalecer la atención a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad, además de promover programas de bienestar para las mujeres.

Uno de los proyectos más representativos de su gestión ha sido el fortalecimiento de la estrategia “Ayudamos a las Mujeres”, programa dirigido a jefas de familia y mujeres cuidadoras. A través de esta iniciativa se otorga un apoyo económico mensual, transporte público gratuito, servicios médicos, capacitación para el emprendimiento y talleres de prevención de la violencia, con el objetivo de impulsar su autonomía económica y mejorar su calidad de vida. En 2026 el programa ya beneficiaba a más de 42 mil mujeres y mantiene la meta de ampliar su cobertura en todo el estado.

Rodríguez Cantú también ha impulsado políticas enfocadas en la salud de las mujeres. Entre ellas destaca la ampliación de la red estatal de lactarios mediante el programa “Alimentar con Amor”, que ha instalado espacios de lactancia en edificios públicos y lugares de alta afluencia, incluido el Aeropuerto Internacional de Monterrey. La estrategia busca ofrecer espacios dignos y seguros para madres lactantes, además de promover el respeto a la maternidad.

En materia de igualdad de género, la titular de AMAR a Nuevo León ha promovido acciones para prevenir la violencia, fortalecer la autonomía económica femenina, ampliar el acceso a la salud y generar mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres. Durante diversas actividades públicas ha señalado que empoderar a las mujeres representa una inversión para el desarrollo del estado y ha respaldado políticas orientadas a garantizar igualdad de oportunidades.

Otro de los temas que ha impulsado es el emprendimiento. Aprovechando su experiencia empresarial, en 2026 impartió la conferencia “De emprendedora a emprendedor”, donde compartió las lecciones obtenidas tras diversos intentos de negocio antes de consolidar sus proyectos. En ese espacio promovió la formalización de empresas, el registro de marcas, el uso de herramientas digitales y el acceso a programas estatales para fortalecer pequeños negocios.

Asimismo, Mariana Rodríguez ha respaldado iniciativas relacionadas con la primera infancia y la protección de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas destaca la colaboración con organismos internacionales como Unicef para desarrollar estrategias de protección infantil con motivo de la Copa Mundial de Futbol de 2026, así como diversas campañas de asistencia social impulsadas por AMAR a Nuevo León.

En el ámbito institucional también ha participado en actividades de reconocimiento al liderazgo femenino. Durante el Día Internacional de la Mujer encabezó encuentros con integrantes de Fuerza Civil y respaldó acciones para fortalecer las condiciones laborales de las mujeres policías mediante políticas de apoyo a la maternidad y espacios de lactancia. Además, ha participado en foros sobre liderazgo político y paridad de género, donde ha señalado la importancia de ampliar la participación de las mujeres en la vida pública.

Con una presencia constante en redes sociales y una agenda centrada en programas sociales, salud, emprendimiento y atención a grupos vulnerables, Mariana Rodríguez Cantú ha consolidado un perfil público que combina su experiencia como empresaria con el impulso de iniciativas de bienestar desde AMAR a Nuevo León, organismo mediante el cual busca fortalecer el desarrollo social y ampliar las oportunidades para mujeres, niñas, niños y familias del estado.