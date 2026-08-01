Apagón masivo de la CFE HOY 1 de agosto: estados, colonias y horarios de los cortes de luz programados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado un nuevo corte nacional de electricidad para este sábado 1 de agosto, que afectará a diversas colonias y municipios del país, dejando a miles de familias sin servicio eléctrico durante varias horas.
Aunque la empresa ha destacado que estos cortes son parte de acciones necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo, la sola mención de un “apagón masivo” ha generado inquietud entre residentes y negocios que dependen del servicio en su vida cotidiana.
Por ello, en esta nota te decimos qué estados se verán más afectados por esta maniobra para que tomes precauciones en caso de que vivas en alguna de estas zonas.
¿Qué estados/colonias se verán afectadas por este apagón masivo este 1 de agosto 2026?
De acuerdo con el listado oficial de la CFE las colonias que se verán afectadas por este corte de energía son las siguientes.
Centla, Tabasco sin luz este 1 de agosto 2026
- Quintín Arauz
- Chichicastla
- Rivera Alta 1a
- Rivera Alta 2da
- Rivera Alta 3ra
- Arroyo Polo 3a
- Las Tijeras
- Las Palmas
- Torno Bola
- San Isidro
- Hablan los hechos
- San Francisco
- Francisco J. Mujica
¿Por qué razón está programado un apagón por la CFE?
En fechas recientes, diversos estados y municipios han sido incluidos en cronogramas oficiales, tanto por trabajos de mejora y reparación de líneas eléctricas como por daños derivados de condiciones climáticas recientes.
Asimismo, la propia Comisión ha explicado que estos cortes programados no son fortuitos ni producto de una falla repentina, sino parte de labores técnicas planificadas para reforzar, reparar y modernizar la red eléctrica en puntos clave del país. Se pretende con ello evitar fallas mayores o interrupciones no programadas en el futuro y mejorar la calidad del servicio en general.
¿Cómo prepararte ante un apagón anunciado?
Expertos y autoridades recomiendan tomar medidas simples pero efectivas para minimizar el impacto de estos cortes, especialmente si se prolongan durante varias horas:
- Mantener dispositivos electrónicos y móviles cargados con anticipación.
- Desconectar equipos sensibles para evitar daños por fluctuaciones al restablecer el servicio.
- Tener luz de emergencia o lámparas recargables listas.
- Almacenar alimentos no perecederos si se espera un corte prolongado.
- Reportar cualquier corte no programado o irregular a través de la línea 071 o la app “CFE Contigo”.