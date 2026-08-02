Actividad económica de Tamaulipas crece 5.2%; el segundo mayor crecimiento en el país según el Inegi

Tamaulipas registra el segundo mayor crecimiento económico del país

Durante el primer trimestre de 2026, la actividad económica de Tamaulipas, creció 5.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, con lo que se ubicó como la segunda entidad con mayor crecimiento económico a nivel nacional.

Mientras el crecimiento promedio nacional fue de apenas 0.3 por ciento durante el primer trimestre del año, Tamaulipas alcanzó una tasa de 5.2 por ciento, por encima de Colima, que registró 4 por ciento; Tabasco, 3.3 por ciento; Puebla, 2.7 por ciento; y Baja California Sur, 2.5 por ciento. Únicamente Hidalgo presentó un crecimiento superior.

Este crecimiento se atribuye a que, durante la administración de Américo Villarreal Anaya, se han impulsado proyectos estratégicos como el Puerto Norte de Matamoros, el Puerto Interior de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala además que Tamaulipas fue la entidad que más aportó al crecimiento de la economía nacional durante el periodo analizado, con una contribución de 0.16 puntos porcentuales, por encima del Estado de México, Hidalgo y Nuevo León.

Villarreal Anaya ha sostenido que, gracias a la coordinación con el gobierno de México, Tamaulipas se consolida como uno de los principales motores del desarrollo nacional mediante proyectos de infraestructura logística, carretera, hidráulica, educativa y de salud que fortalecen la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de la entidad y del país.

“En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a duda, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también contribuirán al desarrollo nacional”, señaló.

En lo que va de la actual administración estatal, la inversión en infraestructura asciende a alrededor de 21 mil millones de dólares, distribuidos en 174 proyectos confirmados.

Las actividades primarias crecieron más de 16 por ciento, mientras que las secundarias registraron una variación cercana al 10 por ciento. De acuerdo con el análisis de especialistas, el dinamismo del sector manufacturero y la cercanía con Estados Unidos son factores que favorecieron el desempeño económico de la entidad.

Al cierre de marzo del presente año, detalló el INEGI, Tamaulipas contaba con 350 establecimientos incorporados al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

En actividades primarias —agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal— Tamaulipas se ubicó en el noveno lugar nacional, con un crecimiento de 16.5 por ciento, además de colocarse como la quinta entidad que más aportó al desempeño nacional de este sector.

En lo referente a las actividades secundarias, que comprenden los procesos de transformación, la industria y la construcción, Tamaulipas ocupó el tercer lugar nacional en crecimiento y el primer lugar en contribución al desarrollo económico del país durante el primer trimestre del año.

El INEGI refiere que, en el sector terciario —integrado por turismo, comercio y servicios—, la entidad se ubicó por encima del promedio nacional y figuró entre las siete entidades que más aportaron al crecimiento de este sector.

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, Tamaulipas ocupó el primer lugar nacional en flujo comercial carretero hacia Estados Unidos, al concentrar el 42.1 por ciento del total nacional. Asimismo, se mantuvo en el primer lugar en flujo comercial ferroviario hacia la Unión Americana, con el 49 por ciento del total nacional, y en el tercer lugar nacional por vía marítima, con el 49.4 por ciento del movimiento del país.

A septiembre del año pasado, de acuerdo con mediciones del INEGI, Tamaulipas ocupó el sexto lugar nacional en exportaciones totales. Asimismo, se ubicó en el primer lugar en industria química; el tercer lugar en fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica; el cuarto lugar en fabricación de equipos de computación, comunicación, componentes y accesorios electrónicos; y el cuarto lugar en fabricación de maquinaria.

Con los resultados del primer trimestre de 2026, Tamaulipas consolida una etapa de expansión sostenida. El crecimiento reportado por el INEGI confirma el fortalecimiento de su actividad productiva y posiciona a la entidad entre las economías estatales con mayor dinamismo y capacidad de contribuir al crecimiento nacional.