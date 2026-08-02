Cruz Pérez Cuéllar urge que se termine el divorcio entre el gobierno de Chihuahua con el gobierno federal

Cruz Pérez Cuéllar

Como parte de sus recorridos por Chihuahua en la realización de Asambleas informativas de Morena, Cruz Pérez Cuellar, afirmó que la soberanía se fortalece con un pueblo informado, participativo y unido.

Desde Chínipas, se reunió con militantes del partido a quienes compartió la idea de que urge que se termine el divorcio entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal y que se defienda a Morena en el territorio.

“En el futuro cuando se acuerden de esta reunión van a decir ‘valió la pena haber apoyado a Cruz”, afirmó.

Sostuvo que al haber recorrido el estado durante muchos años conoce los 67 municipios chihuahuenses, por lo que afirmó que es un estado hermoso pero que hace falta respetarlo en todo su territorio.