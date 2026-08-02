Morena reúne a más de mil 500 simpatizantes en Tecámac para impulsar el Segundo Piso de la 4T

Higinio Martínez y Mariela Gutiérrez respaldan la 4T en Edomex

La tarde de este domingo en Tecámac, Estado de México, fue el punto de encuentro de más de mil 500 personas que acudieron a la Asamblea Estatal para la Construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, un acto político encabezado por los senadores Mariela Gutiérrez Escalante e Higinio Martínez Miranda, quienes llamaron a fortalecer el movimiento de Morena y respaldar el proyecto que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al encuentro asistieron diputados federales y locales, presidentes municipales, síndicos, regidores y representantes de municipios como Axapusco, Nopaltepec, Temascalapa, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, además de militantes provenientes de Ecatepec y Texcoco, quienes reiteraron su compromiso con las tareas del movimiento.

Durante la asamblea se hizo un recuento de las acciones que, de acuerdo con los participantes, ha impulsado Morena desde los gobiernos y el Congreso de la Unión en temas como programas sociales, obras hidráulicas, salud, movilidad, seguridad y reformas enfocadas en los sectores con mayores necesidades.

La bienvenida estuvo a cargo del diputado local Samuel Hernández, quien habló sobre la situación que enfrenta la región y señaló la importancia de mantener organizada a la militancia para fortalecer a la Cuarta Transformación.

Inversión para Edomex

En su intervención, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante afirmó que formar parte del Senado representa una responsabilidad para acompañar las reformas promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y consolidar el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

La legisladora reconoció el compromiso de la mandataria con el Estado de México y destacó las inversiones destinadas al oriente de la entidad.

Recordó que inicialmente se contemplaban 77 mil millones de pesos para distintas obras y proyectos, pero aseguró que actualmente esa cifra asciende a 111 mil millones de pesos.

“Ahora son 111 mil millones de pesos a favor de las y los mexiquenses, no es una cifra, es transformación en la vida de la gente”, expresó.

Mariela Gutiérrez también resaltó los avances en acceso al agua, movilidad y salud, además de mencionar obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el tren que conecta Buenavista con el AIFA y que llegará hasta Pachuca.

Asimismo, señaló que uno de los objetivos pendientes es consolidar un Sistema Universal de Salud para la población.

“La soberanía no se negocia”

Durante su mensaje, la senadora sostuvo que continuará trabajando junto con la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta Claudia Sheinbaum para que el proyecto de transformación siga avanzando en la entidad.

Añadió que desde el Senado se han impulsado reformas para fortalecer la soberanía nacional.

“La soberanía no se negocia, se defiende todos los días. Eso es defender el movimiento”, afirmó.

También aseguró que la defensa de la soberanía comienza en los estados, los municipios y las comunidades.

Llamado a respetar a la militancia

Al hablar sobre la organización interna de Morena, Mariela Gutiérrez recordó el trabajo realizado en Tecámac desde antes del triunfo electoral de 2018 y agradeció a quienes participaron en la construcción del movimiento.

Reconoció que actualmente enfrentan campañas de desprestigio, pero aseguró que la respuesta debe seguir siendo la organización y los resultados.

“La tarea no termina, la transformación continúa. Morena nació para servir al pueblo, no para servir a intereses personales”, señaló.

De cara a los procesos internos que vienen, pidió reglas claras, respeto a la voluntad de la militancia y que los resultados de las encuestas sean respetados.

“La confianza del pueblo se gana trabajando, dando resultados. Morena no es un botín político, es un instrumento del pueblo”, subrayó.

Higinio Martínez llama a fortalecer el movimiento

Por su parte, el senador Higinio Martínez Miranda reconoció el trabajo realizado por Mariela Gutiérrez tanto en Tecámac como en el Estado de México y aseguró que todavía quedan muchos retos por atender en la entidad.

Recordó que lleva más de 55 años de trayectoria política y afirmó que continuará trabajando a favor del estado, además de hacer un llamado para recuperar el municipio para Morena.

También destacó el trabajo político de Mariela Gutiérrez, del diputado Samuel Hernández, del síndico Agustín Delgado y de las ex presidentas municipales, al tiempo que aseguró que la combinación de experiencia y juventud representa una fortaleza para el movimiento.

La gira de los senadores había recorrido previamente los municipios de Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl.

En el presídium participaron, además, la diputada federal Patricia Galindo Alarcón; la senadora suplente Sandra Luz Falcón Venegas; el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jesús Adán Gordo Ramírez; el diputado local Octavio Martínez Vargas; el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez; el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXII Legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González; la diputada local María José Pérez Domínguez, así como Miguel Benito Pérez, coordinador de Mexiquenses de Corazón, junto con presidentas, presidentes, secretarias, secretarios, vocales e integrantes de los comités seccionales de Morena y líderes políticos de diversos municipios de la región.