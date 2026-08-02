Fundadores de Morena respaldan a Ulises Mejía Haro

El trabajo que impulsa Ulises Mejía Haro en Zacatecas como parte del movimiento en defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional, contó con la adhesión de fundadores de Morena, referentes históricos de la izquierda zacatecana y militantes con amplia trayectoria en la construcción del movimiento.

En el encuentro, Mejía Haro agradeció el respaldo de las y los fundadores y referentes de izquierda, reiterando que la organización desde las bases será fundamental para fortalecer el movimiento en Zacatecas.

“Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos para defender la Transformación y la Soberanía Nacional. La mejor forma de honrar la historia de nuestro movimiento es seguir organizándonos y trabajando desde el territorio” concluyó.

En un posicionamiento conjunto, las y los asistentes de todas las regiones del estado coincidieron en que Morena enfrenta una etapa de definiciones que exige fortalecer la organización partidaria, mantener la cercanía con el pueblo y recuperar plenamente los principios fundacionales que hicieron posible el triunfo del movimiento encabezado primero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, expresaron que la Cuarta Transformación, debe llegar a todos los rincones del estado, requiere mujeres y hombres actuantes con honestidad, convicción, experiencia y capacidad para construir unidad, por lo que manifestaron su respaldo al proyecto que encabeza Ulises Mejía Haro para fortalecer la organización del movimiento en Zacatecas.

Entre las y los asistentes destacaron líderes de la izquierda, entre ellos, ex presidentes municipales e integrantes de ayuntamientos municipales, ex diputados locales, federales y ex senadores, igualmente quienes formaron parte de los primeros comités estatal y municipales de Morena. Ex dirigentes estatales de Morena, ente ellos, Luis Flores, Martha Julia Rodríguez, Gilberto del Real.

A la convocatoria también acudieron mujeres y hombres que integraron los primeros Comités Municipales de Morena en Zacatecas, así como quienes formaron parte del primer Comité Ejecutivo Estatal del partido. Fundadores y referentes provenientes de distintas regiones del estado respondieron al llamado para refrendar su compromiso con los principios que dieron origen al movimiento y con la necesidad de fortalecer la organización desde el territorio.