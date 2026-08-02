Andrea Chávez hace llamado a mantener la unidad entre la militancia de Morena para construir un proyecto en común para Chihuahua

Andrea Chávez, senadora con licencia, encabezó una asamblea en la colonia Santo Niño de la ciudad de Chihuahua donde agradeció el respaldo de la militancia de Morena, al volver a las actividades públicas luego de un mes de haberse convertido en madre.
Chávez destacó que ha realizado recorridos por los 67 municipios del estado y concluyó que Chihuahua enfrenta retos importantes en rubros como movilidad, agua, salud, y servicios públicos, por lo que afirmó que el movimiento al que pertenece debe continuar organizándose para ofrecer una alternativa política en la entidad.
Durante su discurso, se comprometió a mantener respeto a quienes participan en los procesos internos de Morena y realizó un llamado a la unidad entre la militancia, evitando discusiones y enfocando sus esfuerzos en la construcción de un proyecto común para Chihuahua.
De igual forma, se comprometió a preservar la humildad y cercanía con la ciudadanía y el contacto permanente con la personal antes y después del proceso electoral.