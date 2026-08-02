Fundadores de Morena respaldan a Ulises Mejía Haro y llaman a fortalecer la organización territorial en Zacatecas

Ulises Mejía Haro en Zacatecas. Foto: Cortesía

Fundadores de Morena, dirigentes históricos de la izquierda zacatecana y militantes que participaron en la construcción del movimiento manifestaron su respaldo a las acciones de organización territorial impulsadas por Ulises Mejía Haro, al considerar que el partido enfrenta una etapa clave para fortalecer su estructura y mantener vigentes los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación.

Durante un encuentro que reunió a representantes de distintas regiones del estado, las y los asistentes coincidieron en la necesidad de consolidar la participación de la militancia, fortalecer el trabajo desde las bases y preservar la identidad política del movimiento.

Uno de los principales mensajes del encuentro fue la importancia de retomar los valores con los que nació Morena. En ese contexto, el expresidente del Consejo Estatal del partido, Gilberto del Real, sostuvo que el movimiento atraviesa un momento decisivo y que resulta indispensable privilegiar la organización territorial y la participación activa de la militancia.

Asimismo, expresó que Ulises Mejía Haro cuenta con trayectoria política, experiencia y cercanía con las bases, características que, señaló, pueden contribuir al fortalecimiento del movimiento en Zacatecas.

Ulises Mejía Haro en Zacatecas. Foto: Cortesía

Destacan la importancia de la formación política y reafirman compromiso con la 4T

Por su parte, la fundadora de Morena, Rosalinda Robles López, destacó la necesidad de preservar la memoria histórica del partido y continuar con la formación política de las nuevas generaciones.

Señaló que quienes participaron en la construcción del movimiento tienen la responsabilidad de transmitir los principios y valores que dieron origen a la Cuarta Transformación, al tiempo que reconoció el trabajo territorial realizado por Ulises Mejía Haro en distintas regiones del estado.

Durante el posicionamiento conjunto, representantes provenientes de diversas regiones coincidieron en que Morena enfrenta una etapa de definiciones que requiere fortalecer la organización partidista, mantener la cercanía con la ciudadanía y consolidar la unidad interna.

Los asistentes afirmaron que el proyecto de la Cuarta Transformación, iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, requiere liderazgos con experiencia, honestidad y capacidad para construir consensos.

Ulises Mejía Haro en Zacatecas. Foto: Cortesía

Ulises Mejía Haro agradece el respaldo

Al concluir el encuentro, Ulises Mejía Haro agradeció el respaldo recibido por parte de fundadores y referentes históricos del movimiento, al tiempo que reiteró que la organización territorial continuará siendo una prioridad para fortalecer a Morena en el estado.

El político sostuvo que la unidad de la militancia será clave para consolidar el proyecto de transformación y mantener la cercanía con la ciudadanía, al señalar que el trabajo desde las bases representa uno de los principales retos para el movimiento en los próximos años.

En la reunión participaron ex presidentes municipales, ex legisladores locales y federales, ex senadores, así como integrantes de los primeros comités estatal y municipales de Morena.

También estuvieron presentes ex dirigentes estatales del partido, entre ellos Luis Flores, Martha Julia Rodríguez y Gilberto del Real, además de mujeres y hombres que formaron parte del primer Comité Ejecutivo Estatal y de los primeros comités municipales de Morena en Zacatecas.