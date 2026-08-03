Beatriz Mojica visita Xochistlahuaca y destaca el valor de los pueblos originarios

Beatriz Mojica

En un emotivo encuentro con la comunidad de Xochistlahuaca, la candidata morenista a la gubernatura de Guerrero, Beatriz Mojica, encabezó una asamblea ciudadana en la que hizo un llamado a la unidad y destacó el papel fundamental del pueblo en la defensa de la soberanía nacional y cultural del estado.

​Durante su discurso, la abanderada morenista enfatizó que el cambio y el desarrollo regional se construyen a través de la participación activa y la sabiduría de las comunidades indígenas de la Costa Chica.

​“Conversamos sobre la importancia de mantenernos unidas y unidos, conscientes de que el Pueblo es quien defiende la Soberanía”, afirmó ante los asistentes.

​​Como parte de su recorrido por el municipio, la candidata atestiguó el trabajo de las artesanas de Costa Chica en el telar de cintura, destacando la maestría y paciencia con la que transforman los hilos en piezas de arte que brinda identidad al estado de Guerrero.

Mojica calificó las manos creadoras de la comunidad como guardianas de la herencia ancestral que sostienen el alma cultural de la región. Señaló que con cada tejido, Xochistlahuaca pone en lo más alto el nombre de Guerrero y de México a nivel nacional e internacional.

​Durante su discurso, la candidata reafirmó su compromiso de caminar de la mano con los pueblos originarios, asegurando que recordar las raíces históricas es la base para definir el rumbo del estado.