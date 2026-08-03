En Guerrero acuerdan Plan Integral para Restauración Ambiental del Sistema Lagunar Coyuca-Mitla

Tres órdenes de gobierno acuerdan el Plan de Acción Integral para la Restauración Ambiental del Sistema Lagunar Coyuca-Mitla

El Gobierno del Estado de Guerrero y los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, instalaron una mesa de trabajo para la articulación del Plan de Acción Integral del Sistema Lagunar Coyuca-Mitla junto al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la finalidad es atender de manera oportuna el desafío ambiental que enfrenta la Costa Grande y garantizar un desarrollo sostenible en la región.

Entre los acuerdos y compromisos asumidos durante la reunión destacan:

● Elaboración de un diagnóstico y rehabilitación prioritaria de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona, así como la reconstrucción de colectores y red de drenaje colapsados por eventos meteorológicos recientes.

● Implementación de jornadas intensivas de retiro y control del lirio acuático para liberar los canales de navegación y restaurar la actividad pesquera.

● Elaboración de un programa de reforestación y conservación de hectáreas de manglar, en alianza directa con los ejidos de la región.

● Establecimiento de un protocolo continuo de supervisión de la calidad del agua y la preservación de la fauna silvestre en los cuerpos de agua de Coyuca, Mitla y Tres Palos.

Durante el encuentro, el director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, destacó la urgencia de coordinar esfuerzos interinstitucionales y sumar de manera activa a las comunidades locales y ejidatarios, y establecer acciones prioritarias centradas en la rehabilitación de infraestructura, el saneamiento hídrico y la restauración ambiental.

“Nos convoca una preocupación legítima de las y los vecinos, pescadores y prestadores de servicios que dependen del Sistema Lagunar. La instrucción es clara: trazar un plan concreto, con metas medibles e inversión eficiente que permita devolver la salud ambiental a este conjunto de lagunas y proteger las actividades productivas de la población”, señaló Ramírez Mendoza.

A la mesa de trabajo asistieron autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero en representación de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, entre ellos el Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas, Ricardo Salinas Méndez; y los presidentes municipales de Acapulco y Coyuca de Benítez, Leticia Lozano Zavala, y Víctor Hugo Catalán Díaz, respectivamente.

También estuvieron representantes de las Secretarías de Turismo (Sectur), y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de la Comisión del Agua (Conagua); de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp); de la Secretaría de Medio Ambiente de la Secretaría de Turismo de Coyuca de Benítez; de la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente de Acapulco; de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg); de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama).