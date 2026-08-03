DIF Tamaulipas entrega 653 apoyos funcionales y de salud mediante la Ruta de la Esperanza

A través de la Ruta de la Esperanza se entregaron sillas de ruedas, andadores, bastones y otros apoyos

El Sistema DIF Tamaulipas entregó 653 apoyos funcionales y de salud mediante la Ruta de la Esperanza, una estrategia que acerca atención directa a personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes en rehabilitación para fortalecer su movilidad, autonomía y calidad de vida.

Esta iniciativa facilita la recepción, gestión y seguimiento de solicitudes ciudadanas, permitiendo que los apoyos lleguen de manera oportuna a quienes más los necesitan y contribuyan a mejorar su bienestar e inclusión.

Durante la jornada presidida por la doctora María de Villarreal, se distribuyeron diversos aparatos funcionales y auxiliares para la salud, entre ellos sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, sillas para baño y otros implementos que facilitan las actividades cotidianas, favorecen la rehabilitación y promueven una mayor independencia de las personas beneficiarias.

Con la entrega, el DIF Tamaulipas reafirma su compromiso de transformar las solicitudes ciudadanas en soluciones concretas, fortaleciendo la inclusión, la movilidad y el bienestar de cientos de familias en todo el estado, con la convicción de que cada apoyo representa una oportunidad para devolver esperanza, dignidad y autonomía a quienes lo reciben.