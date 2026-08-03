Anuncian cierre vehicular del Puente Negro al Congreso por obras Puente Pedro Infante en Culiacán

Por obras del Puente Pedro Infante, del 5 al 30 de agosto habrá cierre total al tráfico vehicular del Puente Negro al Congreso

El secretario de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, Raúl Montero Zamudio, anunció que como parte de los trabajos de construcción del nuevo puente Pedro Infante, a partir del 5 de agosto próximo se cerrará totalmente la circulación vehicular del tramo del Puente Negro al Congreso del Estado, y se reabrirá al tráfico normal el 30 de agosto en todos los carriles inicialmente establecidos.

Explicó también que sólo se permitirá el ingreso a la zona al tránsito local, y y que una vez concluidos estos trabajos se va a abrir nuevamente el tráfico en los carriles que se tenían en cada sentido.

“Este cierre se da por los trabajos que vamos a estar realizando justamente en los puntos del puente que estamos construyendo y como anticipamos, lo vamos a realizar de manera que para antes del inicio del ciclo escolar ya podamos tener abiertos los dos carriles como estaban anteriormente en ambos sentidos, antes de este cierre”, detalló Montero Zamudio.

Además de pedir comprensión a los automovilistas que transitan normalmente por esta vía, se sugiere usar como alternativa tanto el eje Federalismo como la calzada Aeropuerto, y los bulevares Emiliano Zapata, Lola Beltrán, Rolando Arjona y Miguel Tamayo, para evitarse contratiempos y demoras en sus traslados habituales.