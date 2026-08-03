SICT informa que el Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan registra un avance del 70%

Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que la construcción del Distribuidor Vial Santa Ana-Chiautempan, ubicado en la Carretera Federal MEX-121 Puebla-Belem, registra un avance del 70 por ciento.

Esta construcción conectará con la carretera México 117 hacia San Martín Texmelucan, lo que permitirá agilizar el tráfico de Puebla hacia Tlaxcala y Apizaco y permitirá ahorrar hasta 20 minutos en los trayectos, en beneficio de 73 mil 215 habitantes de cuatro municipios de la región: Chiautempan, La Magdalena, Tlaltelulco y Tlaxcala.

El Paso Superior Vehicular tendrá una longitud de 1.2 kilómetros, de los cuales 654 metros corresponden a la estructura y el resto a las rampas de acceso. Además, contará con cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, un acotamiento exterior de un metro, un parapeto de 40 centímetros y una barrera separadora central de un metro.

La construcción de este puente generará 2 mil 160 empleos; actualmente se realiza el montaje de trabes, colocación de concreto en losa, aplicación de acero en diafragmas y muros mecánicamente estabilizados.