Carlos Torres Piña presenta resultados del Plan por Michoacán

Carlos Torres Piña

Carlos Torres Piña, aspirante en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Michoacán, encabezo una rueda de prensa este lunes, durante la cual trato temas de interés para la población y destaco los relacionados con los niveles de seguridad.

Destaco que dentro de la fiscalía se trabaja en lineamiento a las instrucciones de la presidenta de la republica, a quien le reconoció por su firmeza para la toma de decisiones en materia de seguridad.

Señalo que en 2021 en Michoacán se registraban al menos 280 homicidios al mes y que al cierre de julio del año en curso se registraron 75 casos, lo que representa una reducción considerable de homicidios dolosos en la región. Todo esto se ha logrado con ayuda del Plan por Michoacán, impulsado por la presidenta, así como con las labores que diariamente realiza la fiscalía del estado.

Otros de los delitos que se han logrado reducir son el robo de vehículos y asaltos a camiones de carga, además de que gracias a esta estrategia la población michoacana se ha visto fuertemente beneficiada por los programas del bienestar que el Gobierno de México ofrece, así como los apoyos de infraestructura para la mejora de las carreteras y espacios de la entidad.

Torres Piña destaco que a comparación de sexenios anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una evaluación constante de como se lleva a cabo esta estrategia en todos los rubros que incluye.

Destaco el caso de apoyos con viviendas, un programa que tiene planeada la elaboración de 23 mil nuevos hogares a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de las cuales 13 mil ya fueron asignadas a diferentes municipios.

Finalmente llamo a mantener activa la guardia para que los esfuerzos que se realizan en la entidad se vean mucho más reflejados en los resultados y de este modo fortalecer la estructura política y el bienestar para todas y todos los michoacanos.