Huixquilucan impulsa el cuidado y adopción de canes mediante el Centro de Atención y Protección Animal

Huixquican

475 perros en situación de vulnerabilidad o abandono fueron rescatados y adoptados con éxito gracias a la intervención del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”.

Gracias a este centro que brinda servicios veterinarios de calidad, procesos de selección rigurosos y busca vincular a los ejemplares con familias altamente responsables, de enero de 2026 a la fecha, los veterinarios del centro han impartido 114 pláticas sobre tenencia responsable, logrando una cobertura en las 49 comunidades que integran el municipio. Estos talleres informan a la población sobre los compromisos médicos, afectivos y legales que se adquieren al integrar una mascota al hogar.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que su administración mantiene acciones permanentes de concientización y adopción. El objetivo central de esta estrategia es erradicar el descuido y promover de manera activa el cuidado responsable de los animales de compañía en la demarcación.

Como parte del protocolo de salud pública y bienestar animal, cada perro rescatado es sometido a una valoración médica exhaustiva antes de ser entregado. Los cuidados previos a la adopción incluyen de manera obligatoria: