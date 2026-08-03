Tlalnepantla celebra el 19 aniversario de la Casa de Día Emma Godoy del DIF

En un acto conmemorativo, Raciel Pérez Cruz, encabezó la celebración por el 19 aniversario de la Casa de Día Emma Godoy del DIF, donde reafirmó la prioridad que representa para la Administración Municipal la protección de los derechos de los adultos mayores que diariamente acuden a este centro integral.

El espacio cuenta con infraestructura que favorezcan su desarrollo, salud, recreación y convivencia en un ambiente seguro y con calidez humana. En ese sentido, el edil municipal puntualizó que las adultas y los adultos mayores no solo representan la memoria histórica y la sabiduría de la comunidad, sino que constituyen la reserva moral que da fortaleza a la sociedad de Tlalnepantla.

Acompañado por la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF, Rocío Pérez Cruz, el Presidente Municipal celebró la vitalidad y participación de usuarias y usuarios de las distintas Casas de Día de la demarcación, destacó que el gobierno mantendrá de forma constante acciones orientadas a mejorar su calidad de vida y a brindarles instalaciones dignas.

En el marco de los festejos, las y los asistentes disfrutaron de un ambiente de júbilo y convivencia comunitaria que incluyó rifas de obsequios, dinámicas de integración y la tradicional partida de pastel de aniversario.

Raciel Pérez Cruz enfatizó el compromiso gubernamental de atender los requerimientos prioritarios de las instalaciones municipales destinadas a este sector vulnerable, por lo que se mantiene la revisión de las necesidades de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento en las Casas de Día.

Aseguró que el trabajo conjunto continuará de forma permanente para fortalecer la infraestructura social, optimizar los programas de apoyo y garantizar que la atención que reciben las personas de la tercera edad responda a los más altos estándares de calidad, respeto y dignidad.