Popocatépetl Alerta en la CDMX por caída de ceniza del Popocatépetl: Recomendaciones y medidas de prevención (Cuartoscuro)

La actividad volcánica del Popocatépetl encendió nuevamente las alarmas en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso urgente ante la presencia e inminente caída de ceniza volcánica en las siguientes alcaldías de la Ciudad de México durante las próximas horas.

¿Qué alcaldías de la CDMX prevén caída de ceniza en las próximas 12 horas?

De acuerdo con el reporte oficial del monitoreo vulcanológico, la pluma de emisión mantendrá una trayectoria que afectará principalmente a las demarcaciones del sur y suroriente de la capital.

Las autoridades confirmaron que la acumulación del material volcánico se concentrará durante las próximas 12 horas en:

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 12 horas en @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Toma precauciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UNXO5wR0Jo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 3, 2026

¿Cuáles son las medidas de prevención obligatorias ante la ceniza volcánica?

Dado que la ceniza es un material altamente abrasivo que puede provocar severas afecciones respiratorias y bloqueos irreversibles en las tuberías, Protección Civil solicita a la población aplicar de manera rigurosa las siguientes indicaciones:

Cubrir perfectamente coladeras, rejillas y desagües para evitar que la ceniza se deposite en el sistema de alcantarillado y provoque taponamientos.

Emplear el uso de los cubrebocas y cubrir por completo nariz y boca en caso de ser estrictamente necesario salir a la vía pública.

Mantener puertas y ventanas cerradas, sellando cualquier entrada de aire para prevenir el ingreso de partículas finas al hogar.

Mantener bien sellados o tapados cisternas, tinacos y depósitos de agua potable para evitar su contaminación.

Suspender cualquier tipo de actividad física al aire libre.

¿Qué hacer en caso de emergencia médica o afectaciones a la salud?

Las autoridades recomiendan mantenerse al tanto de los avisos e informes meteorológicos emitidos a través de los canales oficiales. Si se presentan cuadros de irritación ocular severa o complicaciones en las vías respiratorias por la inhalación de las cenizas, se exhorta a la ciudadanía a acudir de inmediato al centro de salud más cercano o comunicarse con los servicios de emergencia de la Ciudad de México.