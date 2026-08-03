Delfina Gómez Álvarez inaugura Sendero Seguro en Avenida Jardines de San Mateo, Naucalpan

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el Gobierno Municipal de Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal Isaac Montoya entregaron las obras de mejoramiento urbano de la Avenida Jardines de San Mateo, para las que se destinó una inversión de 10.8 millones de pesos, con la que se intervino una superficie de 5 mil 333 metros cuadrados.

Los trabajos contemplaron la construcción de banquetas de concreto hidráulico, guarniciones, andadores y rampas de acceso universal; la instalación de bolardos metálicos, reductores de velocidad y 80 luminarias LED, además de señalamiento horizontal y vertical para reforzar la seguridad vial.

La Gobernadora del Edomex señaló que esta obra forma parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y ofrecer entornos más seguros, funcionales e incluyentes, especialmente para mujeres, niñas y adolescentes, además de que tiene como objetivo fortalecer el programa insignia Caminemos Seguras.

En representación del Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, Érick Alejandro Morales Velasco, subrayó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite ofrecer resultados concretos que mejoran la calidad de vida de la población.

“El Sendero Seguro que hoy inauguramos frente a la FES Acatlán no es únicamente una intervención urbana; es una acción de justicia territorial que brinda mayor protección a miles de estudiantes que todos los días recorren esta zona para construir su futuro”, expresó.

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres, María Esther Rodríguez Hernández, señaló que la recuperación de espacios públicos trasciende la infraestructura, ya que representa una inversión en el bienestar de la población, fortalece la convivencia comunitaria y contribuye a la construcción de la paz social.

Al evento asistieron también el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México, Carlos Jesús Maza Lara; el Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral; así como el diputado federal por el Distrito 24 de Naucalpan de Juárez, José Luis Durán Reveles.