Mando Unificado disminuye 36% homicidios dolosos y 53% robo de vehículos en la región Oriente del EdoMéx

Mando Unificado, Edomex

A cuatro días de que se cumplan 500 de la aplicación del Mando Unificado Zona Oriente, la estrategia ha logrado una reducción del 36% en homicidios dolosos y de 53% en robo de vehículo en los 15 municipios donde opera.

“Este lunes inicié las actividades en Ecatepec, donde encabecé la Mesa de Paz. Durante la reunión, el General Raúl Martínez González, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que, desde el inicio de esta estrategia, se cuenta con una baja de 36% en homicidio doloso y de 53% en el robo de vehículo en los 15 municipios que forman parte de esta estrategia”, destacó la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Gracias a estos resultado, el Estado de México registra una mejora en la percepción de seguridad en las ocho ciudades evaluadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), seis de ellas pertenecen a la región oriente.

“La coordinación de acciones, entre los tres órdenes de gobierno, permite que avancemos en materia de seguridad para las familias de la Zona Oriente”, aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El Mando Unificado Zona Oriente coordina despliegues estratégicos, patrullajes preventivos, filtros de revisión y operativos focalizados en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

El Gobierno del Edomex mantiene las acciones tácticas que integran la Estrategia Nacional de Seguridad, con el propósito de mantener calles, colonias y espacios públicos seguros para la población mexiquense.