Layda Sansores anuncia acciones para fortalecer transporte y salud en Campeche

anunció que a partir del 16 de septiembre se eliminará el cobro del transbordo del sistema de transporte Ko’ox.

La gobernadora Layda Sansores informó durante su Quinto Informe de Gobierno acciones estratégicas para el bienestar de las familias campechanas mediante mayores apoyos al transporte público, la pesca, el campo, la salud y la educación.

Como parte de las medidas para favorecer la economía de las familias y mejorar la movilidad en el Estado, anunció que a partir del 16 de septiembre se eliminará el cobro del transbordo del sistema de transporte Ko’ox.

Con esta determinación se permitirá a las y los usuarios realizar sus traslados sin costo adicional por cambio de unidad, y a avanzar a un servicio más justo, moderno y accesible.

En beneficio del sector pesquero, la Gobernadora informó que a partir de 2027 el apoyo del programa de Veda y Baja Captura aumentará a $6,000 y. Con ello reafirmó el compromiso de su administración con los pescadores ribereño.

Recordó que este respaldo pasó de mil 800 en 2023 a cuatro mil, lo cual es un incremento que se fortalecerá para respaldar la economía de quienes diariamente llevan sustento a miles de hogares campechanos.

Asimismo, destacó el respaldo de la presidenta de México al Plan Campeche, mediante una inversión de 174 millones de pesos destinada a impulsar el desarrollo agropecuario del Estado.

Estos recursos permitirán la adquisición de maquinaria especializada, como trilladoras de arroz y cosechadoras de caña; la rehabilitación de más de 100 kilómetros de caminos sacacosechas; el fortalecimiento del suministro de agua con nuevas perforadoras de pozos.

Asimismo, permitirá, la consolidación de la red ganadera y lechera con la construcción de un centro de acopio de maíz con capacidad para cinco mil toneladas, módulos de ensilaje e inseminación artificial; además de reforzar el estatus fitozoosanitario e impulsar proyectos productivos innovadores, como el cultivo de pepino de mar en beneficio del sector pesquero.

En materia de salud, Layda Sansores anunció un recurso extraordinario superior a los 219 millones, considerado el mayor respaldo en la historia del Estado para fortalecer la infraestructura y capacidad operativa del sistema de salud.

La inversión permitirá modernizar tecnológicamente el Centro Regulador de Urgencias Médicas, crear el nuevo Centro de Salud Pública con laboratorio especializado, fortalecer el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

También se ampliará la atención de emergencias mediante nuevas ambulancias y vehículos de respuesta rápida, reforzar los servicios de salud mental con unidades móviles y equipar las brigadas de vacunación, control del dengue y atención comunitaria en los 13 municipios.

En el rubro educativo, la Gobernadora informó que Campeche recibirá un apoyo extraordinario de $708 millones del Programa U080, recurso que garantizará el pago de salarios de 889 trabajadores estatales y permitirá transformar la infraestructura educativa.

Con esta inversión se fortalecerán los servicios de electricidad, conectividad satelital y mobiliario escolar; se equiparán con tecnología 746 escuelas, se instalarán sistemas fotovoltaicos en 40 centros educativos y se respalda la permanencia escolar de 3 mil 92 estudiantes mediante 49 rutas de transporte.