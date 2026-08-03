Se disculpan Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por comentarios edadistas

Graciela Palomares y Nayeli Salvatori Diputadas de Morena criticadas por hacer comentarios sobre adultos mayores. (Redes sociales)

Dos diputadas de Morena, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, enfrentaron polémica luego de comentarios acerca de los hombres mayores de edad. Han salido a disculparse tras comunicado de su partido.

¿Qué dijeron diputadas de Morena sobre adultos mayores?

Nayeli Salvatori Bojalil, diputada de Cholula, y Graciela Palomares Ramírez, diputada de la Heroica Puebla de Zaragoza, se encontraban en el podcast “DesCasadas” dirigido por la propia Salvatori. El programa fue iniciado hace casi un año por la diputada de Cholula y las pláticas en cada episodio giran en torno a las relaciones. Los episodios se publican en YouTube y fragmentos de este aparecen en Tik Tok y otras redes sociales.

En un episodio reciente, ambas diputadas, junto con dos otras invitadas, comentaban sobre las relaciones con hombres de edad avanzada. Ante el comentario de una de las invitadas que dijo que los hombres mayores "ya huelen a “baúl”, Salvatori rió. Dijo que los hombres en su cuarentas tienen “pecho de paloma zocalera pero ya a partir de los 50 esa panza desciende [...] y se queda una bolita” y bromeó con padecimientos a la salud que podrían tener, comentando que una mujer “no puede morder al güey porque ya te va a decir ‘tengo diabetes y ya no me cicatriza’”.

Por su parte, Palomares dijo que los hombres mayores “ya se están pudriendo” y expresó miedo a salir con alguien mayor y que este muera. Además, dijo que “les huele la boca de default” y compartió una anécdota de ver a una expareja de aproximadamente 45 años y sentir disgusto ante la presencia de arrugas.

La razón principal por la que esto desató polémica en redes sociales se debió a lo que algunos usuarios en redes sociales señalaron como hipocresía, puesto que la muchos de los votantes de Morena son adultos mayores y se han visto beneficiados por los programas sociales para este sector que impulsa el partido.

¿Se disculparon diputadas de Morena por comentarios?

En un inicio, Salvatori sostuvo sus comentarios ante las críticas, argumentando que estaba en su derecho de libertad de expresión y que el tema de la edad era uno afectaba desproporcionadamente a las mujeres. “Cuántos chistes y durante cuántos años no hemos escuchado que los hombres se burlan de la edad de las mujeres, que los hombres nos desvalorizan a las mujeres que ya tenemos arriba de 30 años”.

Sin embargo, Agustín Guerrero Castillo, vocero de la dirigencia estatal de Morena, ofreció una disculpa por parte del partido que representan las dos legisladoras.

“Quiero externar una disculpa, por si alguien se siente agraviado, de las personas adultas mayores de 60 años que, lamentablemente, un comentario de dos legisladoras de Morena en estos días, hace una referencia discriminatoria que no corresponde con los principios y los valores de nuestro movimiento”

Ofrecemos una disculpa a los adultos mayores de 60 años que se sientan agraviados.

Lo expresado por las legisladoras de #Morena es a titulo personal y no corresponde con los principios y valores de nuestro movimiento. pic.twitter.com/SqF1HI0Wpw — Agustin Guerrero (@agustingc2012) August 2, 2026

A partir del comunicado de Guerrero, ambas diputadas publicaron disculpas por los agravios que pudieron haber resultado de su comentarios. Palomares además sacó un video esta mañana, en el que dije que sus palabras fueron sacadas de contexto pero igualmente pidió una disculpa a cualquiera que se ofendió a raíz de sus palabras, reiteró su respeto a personas de la tercera edad y destacó sus trabajo para este sector de la población como diputada de Morena.

📌 Quiero aclarar lo que realmente ocurrió y ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas. pic.twitter.com/tS7eKNo559 — Grace Palomares (@GracePalomares) August 3, 2026

Por su parte, Salvatori afirmó en su comunicado que ofrecerá una disculpa pública durante la siguiente edición de su podcast. A pesar de su reacción inicial, el video de YouTube parece ya estar eliminado.