Transportistas y comerciantes respaldan a Esthela Damián durante gira en Acapulco





Más de 2 mil transportistas y comerciantes de coco participaron en dos actos públicos encabezados por Esthela Damián Peralta en Acapulco, como parte de las actividades que realiza en el marco de la denominada Defensa de la Soberanía Nacional, de acuerdo con información difundida por su equipo.

El primer encuentro se realizó en la comunidad de La Venta, a un costado de la carretera federal México-Acapulco, donde asistentes recibieron a Damián Peralta con porras, matracas, mantas y el sonido de claxons.

Posteriormente, la exconsejera jurídica recorrió la zona, saludó a comerciantes dedicados a la venta de coco y escuchó algunas de sus inquietudes.

En el recorrido también participaron transportistas y comerciantes locales, quienes manifestaron su respaldo a la aspirante mediante pancartas y consignas. El equipo de Damián señaló que estas actividades forman parte de una serie de asambleas y encuentros ciudadanos que ha realizado en distintas regiones de Guerrero.

Más tarde, Esthela Damián encabezó una asamblea informativa en la colonia Vacacional de Acapulco, donde se congregaron simpatizantes en un recinto que registró una amplia asistencia.

La aspirante afirmó que su proyecto busca fortalecer la participación ciudadana y atender las necesidades de las comunidades mediante el diálogo con distintos sectores sociales.

“No venimos a improvisar, venimos a dar certidumbre a nuestra tierra; Guerrero merece que construyamos su futuro escuchando a su gente y con la participación de quienes conocen de cerca las necesidades de cada comunidad. Guerrero se construye caminando sus calles, sintiendo el cariño de sus mujeres y hombres, y trabajando unidos por un estado con más bienestar, oportunidades y justicia social”, expresó.

Esthela Damián reiteró su compromiso con las mujeres trabajadoras, el comercio local y el desarrollo de Guerrero, mientras continúa con la realización de asambleas informativas en diferentes municipios del estado.