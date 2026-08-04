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Se comprometió a apoyar las peticiones que fortalezcan la comercialización del trabajo de las artesanas

Beatriz Mojica cierra filas en la comunidad de Huehuetónoc “Corazón del telar de cintura”

Por Fátima Chávez
Beatriz Mojica

Desde la comunidad de Huehuetónoc, conocida como el “corazón del telar de cintura”, artesanas, artesanos, agricultores y productores se unieron al movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mostrando su apoyo a la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, durante una asamblea en defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Durante el encuentro, el Comisariado de Bienes Comunales, Tomás Pantaleón Patricio, agradeció el interés a su comunidad y aprovechó la ocasión para solicitar la rehabilitación de los caminos artesanales, utilizados para sacar cosechas y trasladar enfermos, además solicitó generar condiciones para que los hilos, muy caros, lleguen a las artesanas.

Durante su participación, la aspirante interna de Morena, Beatriz Mojica Morga afirmó estar contenta de estar en tierra de gente de trabajo y refrendó su origen: “Yo vengo de un pueblito muy chiquito que se llama Huehuetán, en el municipio de Azoyú. Soy de la Costa Chica, soy afromexicana y tengo mi corazón en esta tierra”.

Se comprometió a apoyar las peticiones que incluyen la creación de un mercado y una tienda permanente en Acapulco y CDMX para comercializar el trabajo de las artesanas.

Propuso impulsar la agroindustria para que productos guerrerenses como miel, café, frijol y panela se compren para las despensas del DIF, en lugar de traerlos de otros estados. La asamblea también expuso carencias en salud, internet y espacios deportivos para jóvenes.

“No tenemos derecho a fallar. Soy hija de campesinos y me enseñaron que lo más importante es el trabajo. El poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo”, afirmó, mientras invitaba a la comunidad de Huehuetónoc a confiar y apoyar los proyectos de la presidenta.

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