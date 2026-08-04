Gobernadora de Sinaloa agradece a la Presidenta beneficios al campo sinaloense

En compañía de la secretaria de Agricultura Federal, Columba López, y de cientos de productores de maíz beneficiados, la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum el incentivo de apoyo al precio del maíz ciclo agrícola otoño – invierno 2025-2026.

A nombre de los más de 26 mil productoras y productores del campo sinaloense, la mandataria estatal agradecidos por este esfuerzo federal y estatal que refleja una gran economía para las familias.

“A nombre de las y los productores de maíz del estado de Sinaloa, quiero agradecerle este gran apoyo y esas mesas de trabajo que se han realizado con Gobierno Federal, con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para traer estos beneficios al campo sinaloense, esto refleja el gran compromiso que se tiene con los agricultores y con el campo de Sinaloa”, dijo la Gobernadora Yeraldine.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que este incentivo derivado del acuerdo de ordenamiento a la producción de maíz, es producto de un acuerdo con más de 100 mil productores, vendedores de semilla, fertilizante, agroquímicos, compradores, gobiernos de los estados y el gobierno federal.

“Los gobiernos estatales y federal dan un apoyo, dando más alto el precio de lo que está o comprando un poco más alto el precio de lo que está en el mercado y se organiza a todos los productores para que se compre la semilla, los agroquímicos de manera integral para que no cada quien esté buscando el mejor precio para los insumos de la producción”, precisó la Presidenta Sheinbaum.

En Sinaloa se entregarán incentivos por 4, 566 millones de pesos a 26,800 productoras y productores de maíz del ciclo agrícola otoño invierno 2025-2026, representando 3.5 millones de toneladas de grano cosechado.