Coahuila se posiciona en el top 10 nacional de generación de empleo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que de acuerdo a datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la entidad acumuló 1,475 nuevos empleos durante el mes de junio, alcanzando un acumulado de 9,742 empleos formales en los primeros seis meses del año.

Con estos datos, Coahuila se posiciona como una de las entidades líderes en la creación de puestos de trabajo en México teniendo apenas el 2.5% de la población del país.

El mandatario estatal subrayó que este dinamismo laboral es el resultado directo de la confianza de los inversionistas en la seguridad y la certeza jurídica que ofrece Coahuila. “Trabajamos todos los días para mantener un clima de estabilidad que permita atraer inversiones y generar empleos de calidad, impulsando la capacitación y la inclusión en todas las regiones”, afirmó Jiménez Salinas.

Cifras del INEGI respaldan este crecimiento al ubicar a Coahuila en el primer lugar nacional de formalidad laboral. El estado registra una tasa del 65.8%, un porcentaje muy superior al promedio nacional del 45.2%. En términos prácticos, 7 de cada 10 trabajadores coahuilenses cuentan con acceso directo a seguridad social, prestaciones de ley y mejores ingresos.

La fuerza laboral en la entidad está conformada en más del 50 por ciento por mujeres y los jóvenes se mantienen en el acceso a empleos formales bien remunerados.

El gobernador Jiménez Salinas subrayó que este crecimiento es resultado de la confianza empresarial en el estado, incluso en un entorno global complejo. “Coahuila trabaja todos los días para mantener un clima de seguridad y certeza, que permite atraer inversiones y generar empleos de calidad. Al mismo tiempo, seguimos impulsando la capacitación y la inclusión laboral en todas las regiones”, señaló.

Por su parte, Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo, destacó que estos resultados derivan de una política laboral basada en acuerdos, diálogo y acciones concretas como las Ferias de Empleo, programas de capacitación y estrategias de inclusión como Abriendo Espacios.

Zogbi Castro recordó también la reciente firma del Pacto Coahuila, un acuerdo que integra a empresarios, sindicatos, gobierno, academia y sociedad civil en un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones laborales en beneficio de los trabajadores.