Oaxaca invertirá 6 mil mdp en obras de infraestructura en las ocho regiones de la entidad

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, informó que su gobierno desarrollará proyectos de infraestructura en materia educativa, agua potable, caminos, vivienda y patrimonio cultural, por una inversión superior a los 6 mil millones de pesos.

Por los próximos 120 días se tiene previsto realizar 85 obras en las ocho regiones con una inversión de mil 746.2 millones de pesos, por lo que el Mandatario estatal afirmó que su administración trabaja para transformar las comunidades de la entidad con acciones que generan bienestar.

Algunas acciones de gran calado son: la ampliación y creación de nuevos espacios en el Parque Primavera que benefician a más de 270 mil personas y representa una inversión de 188.3 millones de pesos.

También el parque lineal Ciudad de los Deportes que beneficiará a más de 321 mil personas y en el que se invierten 189.9 millones, o el programa la Costa de Pie, en el que se destinan más de 61 millones de pesos en recuperación de espacios públicos y construcción de albergues.

En infraestructura educativa se realizarán 152 obras, con una inversión de 706 millones de pesos, lo que permitirá brindar espacios dignos para las alumnas y alumnos de la entidad.

Entre estas acciones se contemplan el inicio de 20 Telebachilleratos Comunitarios, así como 6 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

En materia hídrica, se realizarán 19 obras y acciones como la atención a ríos, plantas de tratamiento, pozos entre otras, con mil 448.5 millones de pesos, para garantizar que este recurso vital llegue con mayor continuidad y a más familias oaxaqueñas.

En el rubro de caminos se realizarán 84 acciones, entre rehabilitación de concreto asfáltico y caminos artesanales, con 750 millones de pesos, con el fin de mejorar las vías de comunicación para una movilidad segura y eficiente que permita trasladarse en menos tiempo a las personas.

En vivienda se realizarán 3 mil acciones, con 418 millones de pesos, para que más familias tengan un espacio digno y con la certeza jurídica para vivir.

En cuanto a patrimonio cultural se realizarán 10 obras, con 208 millones de pesos, que permitirá restaurar y preservar la herencia que poseen las y los oaxaqueños.