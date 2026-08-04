Puebla invertirá más de mil millones de pesos para la modernización de su Aeropuerto Internacional

Como parte del trabajo coordinado entre el gobierno de Puebla, el Gobierno de México, aerolíneas, la iniciativa privada y diversas instituciones, se anunció la la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán”, la creación de un distrito aeroportuario y la ampliación de la infraestructura vial en la zona.

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la conectividad aérea representa un eje estratégico para fortalecer el turismo, la atracción de inversiones y el desarrollo económico del estado; destacó que aunque el aeropuerto no pertenece a la administración estatal, su gobierno destinará una inversión superior a mil millones de pesos para su rehabilitación y modernización, con el propósito de ofrecer una mejor experiencia a quienes visitan la entidad.

Además, informó que existe un predio frente a la terminal aérea que será destinado al desarrollo de un distrito turístico, mientras que también se proyecta la construcción de un bulevar de cuatro carriles en la vialidad Huejotzingo-Cholula para mejorar la movilidad y el acceso al aeropuerto.

En su intervención, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, explicó que el distrito aeroportuario será resultado de una alianza entre el Gobierno del Estado y la iniciativa privada mediante un fideicomiso que garantizará certeza jurídica y transparencia. El proyecto contempla un hotel de cadena internacional, salas de cine, bancos, terminales de autobuses y espacios para servicios gubernamentales, con el objetivo de convertir la zona en un nodo estratégico para Huejotzingo, Xoxtla, Calpan, Cholula y municipios cercanos, además de complementar la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que actualmente el aeropuerto opera con Volaris, Viva Aerobus y United Airlines, además de incorporar 12 nuevas rutas con Volaris. Precisó que el Gobierno del Estado mantiene campañas permanentes de promoción en ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York, así como estrategias conjuntas con organismos empresariales, hoteles, restaurantes, museos y prestadores de servicios para incentivar la llegada de pasajeros mediante promociones especiales.

La secretaria resaltó que el Tianguis Turístico 2027 permitirá proyectar la riqueza patrimonial, gastronómica, cultural, religiosa y de naturaleza de Puebla ante compradores nacionales e internacionales. Explicó que la promoción del estado inició desde ahora con viajes de familiarización para agencias de viajes y touroperadores de distintos países, lo que permitirá llegar al encuentro turístico con una oferta consolidada que incluirá al Centro Histórico, Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística.