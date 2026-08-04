Javier Lamarque se reunió con autoridades municipales de Sonora y dirigentes del PT

Javier Lamarque

El aspirante a la coordinación por la defensa de la transformación, Javier Lamarque, en compañía del senador Heriberto Aguilar, sostuvo una reunión en la que participaron presidentes y presidentas municipales del Partido del Trabajo, así como su dirigente estatal, Ramón Ángel Flores. Durante esta reunión se trataron temas de unidad, trabajo territorial y las causas compartidas de la transformación en Sonora.

Lamarque destacó que además de las identidades partidistas, se deben mantener coincidencias alrededor de un proyecto que priorice al pueblo y mantenga la cercanía con las comunidades.

“Más allá de las siglas, compartimos causas y una visión de transformación. Por eso debemos continuar encontrándonos, dialogando y fortaleciendo la unidad con respeto, siempre cerca de la gente y caminando el territorio”, expresó Javier Lamarque.

Recordó su participación junto a Andrés Manuel López Obrador, recorrieron distintas entidades del país para formar estructuras, sumar conciencias y construir una alternativa política sustentada en la participación popular.

Destacó que no se trató de una simple acción, sino que continuaron recorriendo plazas, colonias y comunidades para mantener viva la esperanza y fortalecer una organización que, años más tarde, contribuiría al nacimiento de la Cuarta Transformación.

En la reunión, Ramón Ángel Flores, presidentes y presidentas municipales, liderazgos del PT, Javier Lamarque y Heriberto Aguilar coincidieron en la importancia de mantener espacios de diálogo, fortalecer el trabajo territorial y privilegiar la unidad entre quienes comparten las causas de la transformación.

A través de sus redes sociales, Javier Lamarque agradeció el espacio en el cual se pudieron tratar temas de relevancia para el futuro del estado.

“Agradezco este espacio de intercambio sobre los retos de nuestros municipios, el desarrollo regional y el bienestar de las familias sonorenses. La transformación se fortalece con diálogo, coordinación, unidad y trabajo desde el territorio.” destacó.