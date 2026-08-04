CEDHJ da solución a quejas por desabasto y mala calidad del agua en Jalisco

CEDHJ entrega información sobre quejas por desabasto y mala calidad del agua en Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó que cumplió en tiempo forma con el Decreto 30216/LXIV/26, mediante el cual entregó la información solicitada sobre las quejas relacionadas con el desabasto y la mala calidad del agua potable en municipios atendidos por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

De acuerdo con el organismo, la información fue enviada tras la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el pasado 27 de julio de 2026. La documentación reúne los expedientes que cumplen con los criterios establecidos por el Poder Legislativo y busca apoyar el análisis de la problemática del suministro de agua en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara.

La CEDHJ dio a conocer que también anexó un listado de 243 colonias ubicadas en cuatro municipios donde se han presentado asuntos relacionados con el suministro o la calidad del agua potable. Las colonias corresponden a Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, municipios donde opera el SIAPA y donde vecinos han manifestado diversas inconformidades por este servicio.

Según los datos presentados por la Comisión, entre el 6 de diciembre de 2024 y julio de 2026 se recibieron 151 quejas relacionadas con el SIAPA. Del total, 21 fueron quejas colectivas y 102 se encuentran vinculadas con los supuestos contemplados en el decreto legislativo.

De esas 102 quejas, 19 corresponden a problemas de desabasto de agua potable y 83 están relacionadas con la mala calidad del líquido. Además, la CEDHJ precisó que identificó otros 49 asuntos que no corresponden al objeto del decreto y, por lo tanto, no forman parte del análisis solicitado por el Congreso del Estado.

La institución aclaró que la información entregada tiene únicamente un carácter informativo y qye bi reoresenta un pronunciamiento técnico ni una resolución administrativa sobre el servicio de agua potable. Explicó que sus atribuciones se limitan a proteger los derechos humanos y que no cuenta con facultades para verificar o certificar las condiciones operativas del suministro de agua ni para determinar técnicamente si se actualizan los supuestos previstos en el decreto.

Asimismo, señaló que la valoración técnica, jurídica y administrativa corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, quienes deberán analizar la información conforme a la legislación vigente y con base en los estudios especializados que tengan a su disposición.

La Comisión reiteró que su participación consiste en colaborar con las instituciones públicas mediante la entrega de información derivada de las quejas recibidas, sin que ello implique decidir quiénes pueden acceder a los beneficios contemplados en el decreto aprobado por el Congreso estatal.

En el documento también se destaca que la CEDHJ mantiene su compromiso con la protección del derecho humano al agua, además de impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración institucional para fortalecer las acciones encaminadas a garantizar este derecho para toda la población jalisciense.

Lla Comisión recordó que las personas que consideren vulnerados sus derechos humanos pueden presentar una queja mediante distintos canales de atención, entre ellos WhatsApp, vía telefónica, correo electrónico, la página oficial del organismo o de manera presencial en sus oficinas de Guadalajara. También informó que cuenta con módulos de atención disponibles las 24 horas del día durante todo el año para brindar apoyo a la ciudadanía.