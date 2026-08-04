Ulises Mejía llama a fortalecer la Cuarta Transformación en Villa de Cos, Zacatecas

Ulises Mejía Haro

Ulises Mejía Haro afirmó que la honestidad y el trabajo desde el territorio continuarán guiando el rumbo de Zacatecas, al participar en un acto realizado en el municipio de Villa Cos, desde donde envió un mensaje de respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Mejía Haro subrayó que el denominado “Segundo Piso de la Transformación” se mantendrá un gobierno con “sello propio”, basado en la honestidad y el trabajo cercano a la población.

“Desde Villa de Cos compartimos un mensaje de esperanza para Zacatecas y reafirmamos que este Segundo Piso de la Transformación, con sello propio, la honestidad y el trabajo desde el territorio seguirán marcando el rumbo”, expresó.

Asimismo, el funcionario convocó a fortalecer el movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que su administración ha demostrado que “la honestidad da resultados”.

Mejía Haro finalizó con un mensaje: “¡Sí hay de otra para Zacatecas!”

La Crónica de Hoy 2026