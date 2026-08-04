Cruz Pérez Cuéllar destaca recorridos en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde con licencia del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que durante el periodo que ha estado separado de su cargo realizó una gira en distintas regiones de la entidad, en la que recorrió aproximadamente 8 mil kilómetros y visitó 35 municipios.

Pérez Cuéllar mencionó que la experiencia le otorgó una visión más amplia sobre las necesidades regionales y recalcó que el acercamiento con la ciudadanía es fundamental para construir un proyecto que responda a las realidades de la entidad.

Asimismo, declaró que mantendrá estas visitas en los próximos meses y proseguirá reuniéndose con distintos sectores de la sociedad, al tomar en cuenta que la presencia en el territorio y la comunicación permanente con la población son elementos necesarios para impulsar una propuesta estatal.

El político de Morena añadió que su intención es seguir fortaleciendo el diálogo con los chihuahuenses en el marco para ser coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026