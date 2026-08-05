Sheinbaum encabezará Jornada de Reforestación Nacional este 9 de agosto; se repetirá anualmente (Edgar Negrete Lira)

Acompañada por las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, y Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este domingo 9 de agosto se realizará la Jornada de Reforestación Nacional, con la participación de las 32 entidades de la República y de todos los municipios del país.

La mandataria explicó que el objetivo es impulsar esta iniciativa anualmente e incentivar la participación de la ciudadanía; por ello, este domingo estará participando en la jornada del Parque Nacional Izta-Popo, en el estado de Puebla.

La secretaria Columba López dio a conocer que este ejercicio se realizará en los 32 estados, en 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios, 32 mil hectáreas, tan solo ese día se van a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas, y se contará con la participación de 235 mil 97 personas.

Explicó que además se realizará una siembra con drones, en colaboración con el Conalep, donde, por medio de sobrevuelos, se distribuirán semillas peletizadas, adicionadas con un sustrato y tierra con ciertos fertilizantes, protegidas para que a la hora de caer a la tierra puedan emerger con toda seguridad.

Las dependencias federales que colaborarán serán la Semarnat, Bienestar, Agricultura, la Sedena, Semar, Servidores de la Nación e Injuve, y se contará con la colaboración de centros de investigación, universidades y organizaciones con las que se impactará en bosques templados, nublados, selvas húmedas, selvas secas, matorrales, pastizales, manglares, 37 áreas naturales protegidas y áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

La funcionaria destacó que se tiene el reto para 2030 de reforestar y conservar mil 500 millones de plantas y de árboles en todo México.

La presidenta dio a conocer que mediante el programa Sembrando Vida se han plantado, en ocho años, mil 200 millones de árboles maderables y frutales, y se han reforestado un millón de hectáreas a manos de más de 400 mil sembradores.

Al respecto, Columba López informó que el programa federal mantiene una producción anual de 300 millones de plantas en sus viveros, operando actualmente en 21 ecosistemas diferentes del país con el fin de garantizar el abasto y la sustitución de cultivos ante afectaciones por plagas, enfermedades, desastres naturales o estrés hídrico.

Este año se van a reforestar 430 mil en diferentes zonas, principalmente en la zona de Michoacán y de Guerrero, por los planes de justicia del pueblo amuzgo y el Plan Michoacán.

Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Bienestar, destacó que lo más importante de esta jornada es la participación colectiva que permite la reconstrucción del tejido social.

Mediante un enlace a distancia, la jefa del Ejecutivo se conectó con los 32 mandatarios estatales, quienes reafirmaron su compromiso y participación en la jornada.