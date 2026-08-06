Andrés Mijes señala fallas en el servicio de agua en Nuevo León; pide dar atención a la problemática

Andrés Mijes

Andrés Mijes, alcalde con licencia de Escobedo, afirmó que Nuevo León necesita mejorar la calidad del servicio de agua potable y revisar el destino de los recursos obtenidos por el incremento en las tarifas, destacó que esas tarifas que el pueblo paga deben reflejarse en beneficios para la ciudadanía.

Durante un video difundido en sus redes sociales, señaló que durante la actual administración estatal los recibos de agua han registrado aumentos de hasta un 70%, a pesar de que las fallas continúan en el suministro en distintas zonas del estado, incluso en algunas han perdido completamente el servicio.

Señaló que es necesario implementar el llamado “Modo Transformación”, con el objetivo de garantizar de una forma más transparente el destino del dinero aportado por los usuarios para que este se refleje en un servicio más eficiente y de mayor calidad.

El aspirante a la coordinación por la transformación, señaló los problemas de abasto en zonas rurales y urbanas, por ejemplo la situación del ejido Las Palomas, en el municipio de Mier y Noriega, donde, aseguró, los habitantes continúan pagando el servicio de agua a pesar de no contar con suministro en sus viviendas y depender de un pozo con características insalubres.

Agregó que la problemática también afecta a colonias del área metropolitana de Monterrey, donde algunas familias permanecen durante semanas sin agua potable y, además, enfrentan fugas de aguas negras.

En otra de sus publicaciones también señaló la actual problemática que atraviesan los usuarios del transporte público, apuntando que durante la actual administración el pasaje del camión pasó de $12 a $17.

“No piensa en ti. No cumple. No termina las obras, pero gasta millones en redes, en el Modo Party y hasta en paseos en helicóptero” señaló en referencia al actual gobierno del estado.