Cruz Pérez Cuellar encabeza asamblea informativa en Riberas de Sacramento

Cruz Pérez Cuellar en Riberas de Sacramento

El alcalde con licencia Cruz Pérez Cuellar, en compañía de la diputada Brenda Ríos, obtuvo un lleno total del Parque 3 de la colonia Riberas de Sacramento, Chihuahua, donde se llevó a cabo un encuentro ciudadano para dialogar y conocer las problemáticas de la comunidad.

El evento reunió a cientos de familias de la zona norte de la capital y fue parte de las actividades de la gira que el aspirante a la coordinación interna de Morena realiza por diversos municipios del estado con el objetivo de fortalecer el diálogo con la militancia y la ciudadanía.

Durante el evento, ambos funcionarios convivieron con los asistentes, escucharon sus planteamientos y reafirmaron su compromiso de mantener el apoyo y la cercanía con la población mediante recorridos y trabajo en el territorio.

Cruz Pérez Cuellar en Riberas de Sacramento

La presencia de ambos deja claro la existencia de unidad y organización política en la capital del estado. Con Ríos encabezando las preferencias rumbo a la alcaldía de Chihuahua y Pérez Cuéllar al frente de las encuestas para la coordinación interna, el encuentro en Riberas de Sacramento demuestra la capacidad de convocatoria de ambos liderazgos y el respaldo que ha acompañado sus recorridos, fortaleciendo la presencia de Morena en Chihuahua.

A través de sus redes sociales, Perez Cuellar compartió imágenes de la reunión acompañadas del mensaje, “La Cuarta Transformación se fortalece caminando junto al pueblo.

En Riberas del Sacramento escuchamos de frente y reafirmamos el compromiso de seguir sirviendo con cercanía a nuestra gente. ¡El bienestar del estado siempre será nuestra prioridad!”