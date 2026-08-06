Coahuila, segundo estado con menor tasa de homicidios en el país: INEGI

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas (Alejandro Rodríguez)

Coahuila se ubicó como el segundo estado en el país con la menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, esto de acuerdo con el último registro de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según lo que informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal aseguró que estos resultados reflejan la estrategia de seguridad implementada en la entidad, basada en la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones policiacas.

Jiménez Salinas señaló que la seguridad en Coahuila se fortalece mediante las reuniones de la Mesa Estatal de Seguridad, donde se analizan acciones de prevención y respuesta ante hechos delictivos.

“Prevenimos todo lo que se puede prevenir. Y lo que no, actuamos con firmeza con todo el peso de la ley. En Coahuila mandan las instituciones”, expresó.

El gobernador agregó que durante 2025 y lo que va de este año las autoridades han logrado detener y esclarecer los homicidios registrados en la entidad.

Destacan inversiones en infraestructura y vigilancia

Manolo Jiménez atribuyó los resultados también a las inversiones realizadas para fortalecer la seguridad, entre ellas la construcción de cuarteles para la Policía Estatal y el Ejército, la instalación de arcos de seguridad, el reforzamiento del Sistema Estatal de Videovigilancia y la incorporación de unidades tácticas.

Asimismo, afirmó que estos indicadores respaldan la percepción de seguridad de la población y sostuvo que la colaboración entre autoridades y ciudadanía ha contribuido a mantener a Coahuila entre las entidades con mejores resultados en la materia.

Analizan estrategia de seguridad

Como parte de las acciones para dar seguimiento a la estrategia estatal, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, encabezó la Segunda Sesión de la Conferencia Estatal de Seguridad y Procuración de Justicia, en la que participaron los 38 mandos únicos municipales, comandantes regionales de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Estatal, así como autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.

Durante el encuentro se revisaron los principales indicadores en materia de seguridad y las acciones para fortalecer la coordinación operativa en la entidad.