Detienen en Guerrero a hombre por feminicidio en grado de tentativa

. Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General del Estado.

El Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, informó la detención de Jorge Francisco “N” en el estado de Guerrero, tras ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de una víctima identificada con iniciales P.E.F.M.

El mandato judicial se cumplió gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La Fiscalía de Morelos reiteró que con estas acciones se garantiza que ningún acto de violencia contra mujeres, niñas y niños quedará impune.