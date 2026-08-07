Américo Villarreal fortalece agenda con CANACAR y CONCAMIN para impulsar competitividad de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya, sostuvo reuniones de trabajo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), con el objetivo de fortalecer la competitividad del estado y aprovechar su posición estratégica para el comercio entre México y Estados Unidos.

Durante su visita de trabajo a la Ciudad de México, el mandatario se reunió con dirigentes del sector empresarial y del transporte de carga para revisar las condiciones que enfrenta la actividad logística en Tamaulipas, así como las oportunidades que existen para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo industrial.

En el primer encuentro, realizado en la sede de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Villarreal Anaya recibió a integrantes de la CANACAR, con quienes acordó avanzar en una agenda conjunta enfocada principalmente en mejorar la movilidad y seguridad del transporte de carga.

Uno de los temas principales fue la necesidad de agilizar el tránsito de los vehículos de carga en las carreteras de Tamaulipas y evitar la duplicidad de revisiones, debido a que estos procesos pueden generar retrasos en el traslado de mercancías.

También se planteó fortalecer la seguridad en las principales rutas carreteras y mantener un seguimiento permanente de las situaciones que puedan afectar las operaciones del sector transportista.

Durante la reunión, autoridades estatales y representantes de los transportistas coincidieron en la importancia de consolidar a Tamaulipas como una de las principales plataformas logísticas para el comercio entre México y Estados Unidos.

El estado cuenta con una ubicación estratégica, además de una red carretera, ferroviaria y de cruces fronterizos que permite el movimiento de mercancías hacia diferentes puntos de México y Estados Unidos. Esta situación representa una oportunidad para impulsar nuevas inversiones y fortalecer las cadenas de suministro de la región.

El gobierno estatal y los representantes del autotransporte señalaron que mantener una coordinación permanente permitirá atender los problemas que enfrenta el sector y generar mejores condiciones para las empresas que utilizan las vías de comunicación de Tamaulipas.

En la reunión participaron la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos Irán Ramírez; el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero; el jefe de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro; la subsecretaria de Promoción de Inversiones, Anabell Flores Garza; y el subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior, Luis Armando Cantú.

También estuvieron presentes el director general de la Administración Portuaria Integral (API) Tamaulipas, Gustavo Guzmán Fernández, y la representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Iris Francioli.

Por parte de CANACAR participaron Jorge Monroy Reus, secretario del Consejo Directivo; Carlos Fernández Martínez, vicepresidente nacional; Ricardo Pillado Herrejón, delegado de la organización en Nuevo León; Abraham Sosa Ruiz, delegado en Reynosa; Uriel Ordóñez, coordinador del Consejo Coordinador Empresarial de Reynosa, y Eduardo Garza Robles, presidente del Capítulo Laredo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, quien coordinó el encuentro.

Más tarde, el gobernador sostuvo una segunda reunión, ahora con una comitiva de la CONCAMIN encabezada por su secretario general, Eduardo Ramírez Leal.

En este encuentro se revisaron las fortalezas logísticas de Tamaulipas y su potencial para el desarrollo industrial. También se analizaron oportunidades para atraer nuevas inversiones, impulsar la actividad manufacturera y continuar con el crecimiento económico de la entidad.

Con estas reuniones, el gobierno de Tamaulipas busca mantener una relación cercana con los sectores empresarial, industrial y transportista, con la finalidad de mejorar las condiciones para la inversión y fortalecer la posición del estado como un punto importante para el comercio nacional e internacional.

La agenda conjunta pretende que las ventajas de Tamaulipas puedan aprovecharse para generar mayor actividad económica y mejores condiciones para las empresas que participan en las cadenas de suministro de Norteamérica.