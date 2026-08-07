Capturan en Oaxaca a supuesto repartidor de Rappi con droga

Presunto repartidor de Rappi detenido en la zona centro de la capital oaxaqueña

Tras un despliegue operativo, elementos de la Fiscalía general del Estado de Oaxaca detuvieron a un supuesto repartidor de Rappi en posesión de drogas

Según el reporte policial, los agentes de la Fiscalía ubicaron a un sujeto de nombre Erick Daniel S.Z. a un costado de la Unidad Habitacional Infonavit Primero de Mayo, en la capital oaxaqueña.

El operativo desplegado en la colonia Reforma derivó en la detención de un joven de 27 años, señalado como probable responsable de delitos contra la salud, luego de que labores de inteligencia detectaran una presunta actividad relacionada con la distribución de marihuana.

El joven utilizaba la fachada y las mochilas térmicas de servicios de entrega a domicilio para desplazarse de manera desapercibida por la ciudad y realizar la distribución de los presuntos estupefacientes.

Sobre Avenida de las Etnias, llevaba una mochila con los colores y el logotipo de la plataforma Rappi.

En una revisión, le fueron encontrados dos bolsas de mariguana.

Por la movilidad que permiten sin despertar sospechas de primera mano, grupos delictivos han recurrido cada vez con más frecuencia al uso de aplicaciones de reparto, asegura expertos.

La Fiscalía del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación con el fin de identificar y desmantelar por completo la red de microtráfico que opera bajo esta modalidad de “narco-delive

El despliegue policiaco fue coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el sistema de videovigilancia C5i Oaxaca