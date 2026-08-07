Prisión preventiva contra Jorge Francisco “N” por tentativa de feminicidio agravado

. Jorge Francisco “N” fue detenido en Acapulco, Guerrero.

Al validar los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público especializado, un juez de control impuso prisión preventiva como medida cautelar a Jorge Francisco “N”, por su probable comisión del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Cuernavaca.

Durante la audiencia inicial celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio formuló imputación por hechos probablemente en agravio de su ex esposa.

La autoridad judicial consideró procedente la solicitud del representante social y determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El abogado del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo en los próximos días.

La detención de Jorge Francisco “N” se realizó en Acapulco, Guerrero, como resultado de las acciones de seguimiento y colaboración institucional entre la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).