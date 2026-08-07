Productores de aguacate anuncian acuerdo con EU para liberar mil toneladas del fruto

Productores de aguacate logran acuerdo con Estados Unidos para liberar mil toneladas del fruto

Productores y exportadores de aguacate informaron este viernes que alcanzaron un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para liberar más de mil toneladas del fruto que permanecían detenidas tras la suspensión temporal de las inspecciones del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) en Michoacán. La medida representa un alivio para el sector, que en los últimos días enfrentó afectaciones por la interrupción de los envíos al principal mercado de exportación del producto mexicano.

El director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Luis Javier Rocha, informó que el acuerdo pemitirá que alrededor de mil toneladas de aguacate puedan continuar su proceso de exportación hacía Estados Unidos, luego de que permanecieran en espera debido a la suspensión de las inspecciones fitosanitarias.

La suspensión fue anunciada esta semana por el gobierno de Estados Unidos, que deidió retirar temporalmente a su personal de inspección en Michoacán tras emitir una alerta de seguridad relacionada con amenazas contra intereses y funcionarios estadounidenses en esa entidad. Sin la presencia de estos inspectores, los nuevos embarques de aguacate no pueden ser autorizados para ingresar al mercado estadounidense.

Ante esta situación, el Gobierno de México inició gestiones diplomáticas para buscar una pronta solución. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó una reunión con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para acordar las acciones necesarias que permitan reanudar por completo las exportaciones. Además, anunció un reforzamiento de la seguridad en las principales zonas productoras de Michoacán mediante el despliegue de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

El sector aguacatero destacó que la liberación de estas primeras mil toneladas representa un avance importante para evitar mayores pérdidas económicas, ya que Estados Unidos es el principal destino del aguacate mexicano. Miles de productores, empacadores, transportistas y trabajadores dependen de esta actividad para obtener ingresos, por lo que cualquier suspención en las exportaciones afecta directamente a toda la cadena productiva.

Michoacán es el principal estado productor de aguacate en México y concentra la mayor parte de las exportaciones hacía Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 México exportó más de 1.28 millones de toneladas de aguacate, de las cuales alrededor de 87 por ciento tuveron como destino el mercado estadounidense. En el primer semestre de 2026 las exportaciones continuaron creciendo, lo que refleja la importancia económica de este producto para el país.

Los productores señalaron que mantienen comunicación permanente con las autoridades mexicanas y estadounidenses para normalizar completamente el comercio. Mientras tanto, continúan aplicando los protocolos de calidad, inocuidad y sanidad exigidos por ambos países para garantizar que el aguacate mexicano cumpla con todos los requisitos de exportación.

Especialistas consideran que la rápida reanudación de las inspecciones será fundamental para evitar afectaciones mayores al mercado, ya que Estados Unidos es el principal consumidor del aguacate mexicano. Además, la suspensión ocurre en un contexto donde la demanda del fruto continúa siendo alta y las exportaciones habían registrado un crecimiento importante durante los primeros meses del año.

Aunque el acuerdo para liberar las primeras mil toneladas representa un paso positivo, las autoridades y los productores reconocieron que aún será necesario restablecer por completo las inspecciones en Michoacán para que el flujo de exportaciones vuelva a la normalidad. Mientras tanto, continuarán las reuniones entre ambos gobiernos con el objetivo de garantizar la seguridad en la región y asegurar la continuidad del comercio del llamado “oro verde” mexicano.

Ronald Johnson anuncia reanudación gradual

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que el gobierno estadounidense reanudará de manera parcial y gradual sus actividades relacionadas con la producción de aguacate en Michoacán, luego de la suspensión provocada por una amenaza a su personal.

Johnson señaló que, a partir del 8 de agosto, se reanudarán actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro, como resultado de la coordinación en materia de seguridad con el gobierno mexicano.

El diplomático indicó que la medida forma parte de un proceso gradual para generar las condiciones que permitan recuperar por completo las actividades estadounidenses en el estado.

“Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda”, afirmó Johnson, quien agradeció la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La reanudación de las actividades ocurre mientras autoridades mexicanas y representantes estadounidenses mantienen conversaciones para garantizar la seguridad de los inspectores y normalizar las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos.