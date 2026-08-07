Reafirma el Fiscal Fernando Blumenkron compromiso para combatir delitos contra las mujeres

. El Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar señaló que combatir los delitos contra las mujeres es un compromiso central de su gestión

El Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, reafirmó su compromiso de combatir los delitos contra las mujeres, subrayando que esta prioridad ha estado presente desde el inicio de su gestión al frente de la institución.

“Como parte de ese compromiso, ayer fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente Jorge Francisco ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de una víctima cuyas agresiones quedaron registradas en videos difundidos en medios y redes sociales”, precisó.

Blumenkron Escobar aseguró que, al igual que en otros casos, la Fiscalía de Morelos buscará que se imponga la penalidad más alta para este delito, que puede alcanzar hasta 46 años de prisión.

Indicó que esta detención fue posible gracias a la colaboración entre la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Seguiremos trabajando con todas las instancias de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. La colaboración es clave para combatir delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, aseveró el Fiscal General.