Suspenden clases en siete municipios de Michoacán por huracán Polo

Ante el avance del huracán Polo, que se intensificó hasta alcanzar la categoría 5, autoridades educativas de Michoacán determinaron suspender las clases en siete municipios de la región Sierra-Costa, como medida preventiva para proteger a estudiantes, maestros y personal administrativo.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán informó que la suspensión de actividades escolares se aplicará durante este martes 22 y miércoles 23 de septiembre, debido a las condiciones meteorológicas que podría generar el paso del fenómeno frente a las costas del Pacífico mexicano. La medida contempla a escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la decisión busca reducir los riesgos para las comunidades escolares ante la posibilidad de lluvias fuertes, vientos y otras condiciones que podrían presentarse por la influencia del huracán. La suspensión fue anunciada inicialmente el lunes 21 de septiembre, cuando Polo todavía se encontraba en una categoría menor. Sin embargo, durante las primeras horas del martes el fenómeno meteorológico se intensificó rápidamente hasta convertirse en huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Polo se encontraba aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Además, se desplazaba hacia el este a una velocidad de nueve kilómetros por hora. Aunque el centro del huracán no se encontraba directamente sobre Michoacán, su amplia circulación podía generar condiciones adversas en diferentes zonas del estado. El SMN pronosticó lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros para algunas regiones de Michoacán, además de fuertes vientos y oleaje elevado en las costas. En las costas de Michoacán y Guerrero se prevén vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 80 kilómetros por hora. También se pronostican olas de entre tres y cuatro metros de altura, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación estatal pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil. Entre las medidas solicitadas se encuentra evitar cruzar ríos, arroyos o zonas donde puedan presentarse deslaves. También se recomendó proteger documentos importantes y aparatos electrónicos dentro de los hogares.

En el caso de las escuelas, las autoridades pidieron colocar equipos de cómputo y materiales didácticos en lugares altos y seguros para evitar posibles daños en caso de inundaciones. La suspensión de clases permanecerá durante los días establecidos mientras las autoridades evalúan las condiciones meteorológicas y los posibles efectos que pueda dejar el huracán Polo.

Las autoridades educativas y de Protección Civil mantienen vigilancia sobre la evolución del fenómeno para determinar si será necesario ampliar las medidas preventivas. Por ahora, el llamado principal es a la población de los municipios afectados a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar ponerse en riesgo ante las condiciones que pueda generar el huracán.