Rafael N, el ‘Francotirador de Puebla’, buscará apoyo del consulado de España tras ser vinculado a proceso

Francotirador de Puebla | Permanecerá en prisión preventiva por tentativa de homicidio. (Gobierno de Puebla)

Rafael “N”, identificado como el presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl y conocido como el “Francotirador de Puebla”, permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez lo vinculara a proceso por el delito de tentativa de homicidio. Su defensa informó que buscará el respaldo del Consulado de España, al argumentar que el acusado cuenta con nacionalidad española.

La audiencia se llevó a cabo este lunes 20 de julio en la Casa de Justicia de Puebla, donde el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del hombre de 67 años de edad, quien permanecerá internado en el Cereso de San Miguel mientras continúan las investigaciones.

Su defensa confía en el respaldo de las autoridades españolas

De acuerdo varios medios, su defensa declaró que el Consulado de España ya fue notificado del caso y representantes diplomáticos acudirían a las próximas audiencias para verificar que durante el proceso judicial se respeten los derechos del imputado.

“El día domingo esperamos contar precisamente con personal del consulado, en el cual van a estar presentes también en la propia audiencia, verificando que se respeten todos estos derechos”, declaró el abogado Lizandro Villanueva durante una conferencia de prensa.

El “francotirador de Puebla” sembró el terror en las calles de Puebla

Rafael “N” fue detenido durante la madrugada del pasado 14 de julio en el fraccionamiento Santa Fe, en Puebla. De acuerdo con los reportes oficiales, la captura estuvo precedida por un enfrentamiento con elementos de seguridad, aunque no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades lo investigan por su presunta participación en una serie de ataques contra vehículos en circulación, principalmente sobre la Vía Atlixcáyotl, hechos que comenzaron con disparos de balines y posteriormente escalaron al uso de armas de alto calibre.

El caso cobró notoriedad nacional tras varios incidentes registrados desde principios de este año. Uno de los más graves ocurrió en enero, cuando un niño de ocho años resultó con lesiones en la mandíbula al ser impactado por uno de los proyectiles.

Las autoridades lograron dar con su paradero

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que logró identificar al presunto responsable mediante una investigación en la que participaron peritos, agentes ministeriales y personal de inteligencia. Entre las diligencias realizadas se incluyeron el análisis de videos de cámaras de vigilancia públicas y privadas, estudios balísticos, entrevistas con víctimas y el seguimiento de un vehículo que aparecía de forma recurrente en las escenas de los ataques.