Marcha de transportistas martes 21 de julio: calles y zonas bloqueadas hoy en CDMX

Marcha de Transportistas Transportistas realizaron una protesta por los asaltos y homicidios que han tenido en los últimos días en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 22, con dirección a la CDMX. Los inconformes exigieron a las autoridades mayor seguridad, relajaron que hace apenas unos días un joven fue asesinado durante un asalto al transporte público. (Rogelio Morales Ponce)

Una marcha y posibles bloqueos convocados por transportistas generarán afectaciones viales este martes en varias zonas de la capital, principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX. Las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados, consultar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales

¿Por qué hay marcha de transportistas hoy, martes 21 de julio?

Los transportistas exigen mayor seguridad en carreteras y vialidades ante el incremento de asaltos, extorsiones y violencia que afecta a operadores de carga, pasaje y otros sectores del transporte. El día de ayer realizaron bloqueos similares, como en la autopista México-Puebla, donde manifestantes demandaron patrullajes reforzados y atención inmediata de autoridades a la inseguridad que ha cobrado vidas de choferes y pasajeros.

Esta movilización forma parte de las demandas recurrentes del gremio (incluyendo organizaciones como AMOTAC o grupos locales), que incluyen:

Refuerzo de seguridad y combate a la delincuencia en rutas clave.

Atención a problemáticas como extorsiones y costos operativos elevados.

Diálogo con autoridades para soluciones concretas.

Las protestas suelen ser pacíficas pero generan presión vial mediante concentraciones, marchas lentas o bloqueos parciales.

¿Qué calles estarán bloqueadas por las manifestaciones de transportistas?

Las actividades se esperan desde la mañana, alrededor de las 8:00 y las 10:00 horas, según reportes preliminares de caravanas y concentraciones.

No obstante, podría extenderse durante varias horas, dependiendo de las negociaciones o avance de la marcha. Autoridades monitorean en tiempo real y han liberado bloqueos previos tras mesas de diálogo.

Según información de la SSC, las principales afectaciones se centrarán en:

Alcaldía Iztapalapa: Accesos y vialidades cercanas a la autopista México-Puebla (Eje 10 Sur y zonas limítrofes), donde se han registrado bloqueos recientes.

Accesos y vialidades cercanas a la autopista México-Puebla (Eje 10 Sur y zonas limítrofes), donde se han registrado bloqueos recientes. Alcaldía Cuauhtémoc: Posible avance hacia el Centro Histórico o puntos céntricos, con afectaciones en ejes viales principales.

Posible avance hacia el Centro Histórico o puntos céntricos, con afectaciones en ejes viales principales. Otras posibles zonas: Rutas de acceso a la CDMX y vialidades secundarias utilizadas para caravanas.

Se recomienda salir con tiempo extra, especialmente en horas pico matutinas y mediodía.